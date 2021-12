Prezentownik naEKRANIE: LG OLED A1

Źródło: LG

Jeśli wśród znajomych masz miłośnika filmów, kto od dawna marzył o posiadaniu telewizora OLED, ale wstrzymywał się z jego zakupem ze względu na wygórowaną cenę odbiorników wykonanych w tej technologii, mamy dla ciebie dobrą informację. Seria LG OLED A1 powstała właśnie z myślą o tej grupie filmomaniaków. To urządzenia przystępne cenowo, które zachwycają jakością obrazu – model o przekątnej 43” kupimy za ok. 4500 zł, zaś wielkoformatową wersję z matrycą 65” za ok. 7000 zł.

W tej linii produktowej zastosowano matrycę 4K o odświeżaniu 60 Hz, dlatego telewizory OLED A1 najlepiej sprawdzą się podczas odtwarzania treści wideo. Samoświecące piksele wyświetlą obraz charakteryzujący się doskonałym kontrastem oraz szeroką, wiernie odwzorowaną paletą barw. Dzięki niezależnemu podświetleniu każdego z nich, OLED A1 pozwoli wyświetlić prawdziwą biel tuż obok wygaszonych, smoliście czarnych pikseli.

LG OLED A1

W perfekcyjnym odwzorowaniu kinowych wrażeń pomoże m.in. tryb Filmmaker mode, który wyłączy wszystkie upłynniacze i ulepszacze obrazu, aby wyświetlić obraz maksymalnie zgodny z wizją reżysera. Dzięki temu widz będzie miał pewność, że ogląda kinowe produkcje zaprezentowane dokładnie w taki sposób, w jaki widział je ich twórca. W pogłębieniu immersyjności hollywoodzkich doświadczeń pomoże także system inteligentnej optymalizacji ścieżki audio. Procesor napędzany sztuczną inteligencją zidentyfikuje poszczególne rodzaje dźwięków, aby dopasować brzmienie do konkretnego gatunku filmowego.

Jak przystało na telewizor z 2021 roku, w tym modelu nie mogło zabraknąć inteligentnego systemu operacyjnego, który zadba o dostarczenie interesujących treści. W webOS 6.0 znajdziemy wszystkie najpopularniejsze serwisy VoD a także wirtualnego asystenta, który pozwoli przeszukać ich biblioteki za pośrednictwem komend głosowych.