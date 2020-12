Program TV na Sylwestra i Nowy Rok 31.12 - 01-03.01: Doktor Sen, Proxima i inne

fot. materiały prasowe

CZWARTEK:

Wikingowie – sez. 6, odc. 14 – 16

21:05

HISTORY

Finałowy sezon serialu Wikingowie, w którym akcja przenosi się na Ruś Kijowską oraz do Wessex.

PIĄTEK:

Ostatniej nocy... – sez. 1, odc. 1

20:40

CANAL+ Premium

Każdy odcinek przedstawia inną szaloną historię z przedmieść. Młodzi ludzie starają się za wszelką cenę uniknąć nudy i wymyślają w tym celu coraz to nowe rozrywki. Ich pomysły prowadzą do zwariowanych sytuacji, w które nieraz trudno uwierzyć.

Pokonani – sez. 1, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss). Na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher, Al Capone powojennego Berlina (Sebastian Koch). Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata Moritza (Logan Marshall-Green), który realizuje samozwańczą misję, będącą krucjatą na byłych nazistach. Wsparciem dla Maxa, ma być stacjonujący w Berlinie konsul, Tom Franklin (Michael C. Hall). Powojenny Berlin pełen jest jednak tajemnic oraz sekretów, które starają się ukryć jego mieszkańcy.

SOBOTA:

Perry Mason – sez. 1, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Los Angeles, rok 1931. Dochodzi do porwania rocznego chłopca, Charliego. Jego rodzice, Matthew i Emily Dodsonowie, otrzymują żądanie okupu - wynosi aż sto tysięcy dolarów. Adwokat E.B. Jonathan angażuje do sprawy prywatnego detektywa, Perry'ego Masona. Śledczy razem ze swoim asystentem Pete'em Stricklandem kierują swe kroki do milionera Hermana Baggerly'ego. Mężczyzna ten należy do rady kościoła, do którego uczęszczają rodzice uprowadzonego dziecka. Detektyw próbuje dowiedzieć się, z jakiego powodu przestępcy ustalili tak wysoką sumę, chociaż rodzina chłopca nie jest majętna.

NIEDZIELA:

Quiz – odc. 1 – 3

23:00

HBO3

9 września 2001 roku zostają wysunięte oskarżenia wobec byłego majora brytyjskiej armii Charlesa Ingrama (Matthew MacFadyen) oraz jego małżonki Diany (Sian Clifford), a także wspólnika Tecwena Whittocka (Michael Jibson). Niegdysiejszy wojskowy zwyciężył w "Milionerach" i zgarnął główną nagrodę, a więc aż milion funtów. Okazało się jednak, że dopuścił się oszustwa - gdy gospodarz programu Chris Tarrant (Michael Sheen) zadawał pytania, jego partnerzy podpowiadali mu za pomocą kaszlu. Teraz czeka ich proces. Miniserial na podstawie prawdziwych wydarzeniach, do których doszło w 2001 roku w Wielkiej Brytanii.

