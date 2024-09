Meta wprowadza Quest 3S, czyli bardziej przystępny cenowo zestaw VR

fot. Meta

Meta oficjalnie zaprezentowała Quest 3S, swój najnowszy zestaw do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, który trafi na rynek 15 października w cenie wyjściowej 299,99 $. Jednocześnie Meta wycofuje ze sprzedaży Quest 2 i Quest Pro.

Quest 3S vs. Quest 3: najważniejsze różnice

Choć Quest 3S dzieli kilka komponentów sprzętowych z Quest 3 — w tym procesor Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 i 8 GB RAM — istnieją zauważalne różnice między tymi dwoma modelami:

Rozdzielczość: Quest 3S oferuje rozdzielczość 1832x1920 na oko, podobnie jak Quest 2, podczas gdy Quest 3 może pochwalić się wyższą rozdzielczością 2064x2208 na oko.

Pole Widzenia (FOV): Quest 3S zapewnia poziome pole widzenia 96 stopni i pionowe 90 stopni, w porównaniu do szerszego pola 110 stopni poziomo i 96 stopni pionowo w Quest 3.

Optyka: Quest 3S wykorzystuje soczewki Fresnela z trzema stałymi ustawieniami rozstawu źrenic (IPD), podczas gdy Quest 3 używa cieńszych i lżejszych soczewek typu „pancake” z płynną regulacją IPD dzięki czemu lepiej można go dopasować.

Częstotliwości odświeżania: Quest 3 obsługuje wiele częstotliwości odświeżania — 72Hz, 80Hz, 90Hz i 120Hz — w zależności od treści. Natomiast Quest 3S oferuje opcje 90Hz i 120Hz.

Pojemność baterii: Wyposażony w baterię o pojemności 4324 mAh, Quest 3S zapewnia do 2,5 godziny użytkowania na jednym ładowaniu. Quest 3 wyposażony jest w większą baterię 5060 mAh, co potencjalnie oferuje dłuższy czas pracy między ładowaniami.

Design i funkcje: Quest 3S ma prostszą konstrukcję z przeniesionymi kamerami skierowanymi na zewnątrz i nieco grubszą obudową. Ma też dedykowany przycisk do natychmiastowej aktywacji trybu pełnokolorowego przekazu obrazu, pozwalając użytkownikom zobaczyć otoczenie bez zdejmowania zestawu. Jednakże nie ma gniazda słuchawkowego 3,5 mm dostępnego w Quest 3, więc użytkownicy zmuszeni są do korzystania z bezprzewodowych słuchawek.

Ceny i dostępność

Quest 3S jest już dostępny w przedsprzedaży w dwóch konfiguracjach pamięci:

model 128 GB w cenie 299,99 $

model 256 GB w cenie 399,99 $

Wysyłka zamówień przedpremierowych rozpocznie się 15 października. W ramach oferty promocyjnej Meta dołącza do zestawu VR grę Batman: Arkham Shadow do wszystkich zakupów Quest 3 i Quest 3S dokonanych przed kwietniem 2025 roku.

Po wycofaniu modelu Quest 3 z pamięcią 128 GB dostępna pozostanie tylko wersja 512 GB, teraz kosztująca 500 $ — obniżone z pierwotnej ceny 650 $.

Meta pozycjonuje Quest 3S jako idealny punkt wejścia dla nowicjuszy w świecie wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Firma podkreśla wszechstronność zestawu, zwracając uwagę na jego możliwości w zakresie streamingu programów telewizyjnych na „ekranie wielkości kinowego”, wielozadaniowość i gry. Quest 3S ma na celu dostarczenie atrakcyjnego doświadczenia VR w niższej cenie.

Wycofanie starszych modeli

Wraz z wprowadzeniem Quest 3S, Meta wycofuje zestawy Quest 2 i Quest Pro. Quest 2 został wprowadzony na rynek cztery lata temu, więc stał się nieco przestarzały w porównaniu do Quest 3 i nowego Quest 3S. Z kolei wprowadzony w 2022 roku Quest Pro nie spotkał się z zainteresowaniem klientów głównie ze względu na wysoką początkową cenę 1499 $, co ostatecznie doprowadziło do wycofania go z oferty. Konsumenci wciąż zainteresowani tymi modelami wkrótce będą musieli skorzystać z rynku wtórnego.

Quest 3S dopełnia linię najnowszych zestawów VR firmy Meta bez znaczącego kompromisu w wydajności. Wprawdzie Quest 3 zapewnia lepsze wrażenia wizualne dzięki wyższej rozdzielczości i zaawansowanej optyce, ale Quest 3S dostarcza wiele z tych samych funkcji w bardziej przystępnej cenie. Ten ruch ma na celu przyciągnięcie nowych użytkowników do przestrzeni VR i wzmocnienie pozycji firmy na rynku wirtualnej rzeczywistości.