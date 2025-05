Razer i Minecraft – limitowane akcesoria gamingowe idealnym prezentem na Dzień Dziecka!

fot. Razer

Limitowana kolekcja Razer x Minecraft to zestaw wysokiej jakości akcesoriów gamingowych w klimacie gry oraz filmu, który niedawno zrobił furorę na całym świecie. Jeśli szukasz prezentu, który naprawdę ucieszy dziecko kochające Minecrafta, gadżety z kolekcji Razer x Minecraft to bardzo dobry wybór.

Co wchodzi w skład kolekcji Razer x Minecraft?

W skład kooperacyjnego zestawu jednych z największych marek w gamingu wchodzą cztery urządzenia, każde ozdobione charakterystycznym, pikselowym wzorem inspirowanym Minecraftem:

Klawiatura Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition

Mechaniczna, przewodowa, z podświetleniem RGB, rolką do regulacji głośności dźwięku, dedykowanymi klawiszami makro, przyozdobiona motywem bloku trawy oraz Creeperami.

Wygodne i lekkie, przewodowe, z dźwiękiem przestrzennym 7.1, mikrofonem i zielono-czarną stylistyką oraz oczywiście motywem Creepera.

Lekka, precyzyjna, przewodowa mysz z podświetleniem RGB i – a jakże – motywem Creepera i bloku trawy.

Miękka i szybka, z grafiką twarzy Creepera i blokiem trawy.

fot. naEKRANIE.pl

Każde urządzenie z kolekcji zawiera kod do odblokowania ekskluzywnych przedmiotów w Minecraft:

Ender Dragon Shawl – dostępny przy zakupie klawiatury lub słuchawek.

fot. Razer Overgrown Arm – dodawany do myszy lub podkładki.

fot. Razer

Wartość tych gadżetów jest głównie kolekcjonerska, ale ja od lat mam na przykład podkładkę Razera z World of Tanks i do kompletu mysz DeathAdder i oba gadżety nadal świetnie wyglądają.

fot. Razer

Jak wypadają w akcji?

Klawiatura mechaniczna Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition

To pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym. Zbudowane jest bardzo solidnie i jest oczywiście bardzo zielona. Ma też efektowne podświetlenie oraz jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Przełączniki jednak są głośne i mają mocno wyczuwalny skok – idealne do gier, ale mogą przeszkadzać w nauce lub pracy, a także innym domownikom. Rolka do regulacji głośności jest duża i po przyzwyczajeniu się bardzo przydatna. Podobnie trzeba przyzwyczaić się do pionowego rzędu klawiszy makr po lewej stronie. Na początku bardzo często zamiast lewego przyciski ctrl wciskałem M1.

fot. Razer

Konstrukcja i design

Klawiatura wyróżnia się aluminiową płytą górną, która zapewnia sztywność konstrukcji. Motyw bloku trawy i ziemi, uzupełniony o pikselowe wstawki z Creeprem, został wykonany techniką nadruku UV, co budzi pewne obawy o trwałość powłoki przy wieloletnim użytkowaniu, ale na razie wszystko wygląda jak nowe. Zielone przełączniki mechaniczne Razer Green (50 g siły nacisku, 1,9 mm progu aktywacji) generują charakterystyczne kliknięcie, które może irytować lubiących ciszę i skupienie, ale jest bardzo gamingowym dźwiękiem idealnie pasującym do Minecrafta.

Wydajność i funkcjonalność

Przełączniki są precyzyjne i responsywne, choć brak wygłuszającej pianki wewnątrz obudowy prowadzi do wyraźnego pogłosu podczas pisania. Sześć programowalnych klawiszy makro oraz pokrętło do kontroli głośności ułatwiają personalizację. Podświetlenie Chroma RGB oferuje 16,8 mln kolorów i można je niemal dowolnie personalizować.

Podsumowanie

Klawiatura jest solidna i wytrzymała, ale za jakość i minecraftową stylówę się płaci, bo jej cena jest znacznie wyższa niż w przypadku standardowej, kosztującej 479 zł czarnej wersji BlackWidow V4 i wynosi aż 659 zł. Szkoda, że w zestawie brakuje też nakładki w postaci bloku trawy na przycisk M6, którą można zauważyć na powyższym renderze promocyjnym Razera.

Razer x Minecraft Blackwidow V4 X

Słuchawki Razer Kraken V4 X Minecraft Edition

Oferują czysty dźwięk, wygodne nauszniki i mikrofon z redukcją szumów. Dźwięk przestrzenny działa tylko na Windows 10/11. Plastikowa konstrukcja jest lekka, ale wydaje się nieco mniej solidna niż w droższych modelach marki.

fot. Razer

Jakość dźwięku i mikrofon

Słuchawki wykorzystują przetworniki Razer TriForce o średnicy 40 mm, które zapewniają wyraźne rozdzielenie basów, średnich i wysokich tonów. Testy w grach takich, jak World of Tanks potwierdzają dobrą separację przestrzenną, choć dźwięk 7.1 Surround działa wyłącznie w systemie Windows 10/11. Wysuwany z nausznika mikrofon HyperClear z redukcją szumów tła nadaje się do komunikacji w grach oraz rozmów w sieci. Cieszy też przejściówka z USB-C na USB-A, która pozwala podłączyć słuchawki także np. do smartfona czy tabletu.

Komfort i design

Piankowe nauszniki pokryte są miłym w dotyku materiałem, a regulowany pałąk także ma miękką wyściółkę z pianki, co zapewnia wygodę nawet podczas wielogodzinnego grania. Zaskakuje jednak spora wysokość pałąka, osoby o mniejszych głowach mogą mieć problem z wygodnym dopasowaniem słuchawek. Wersja Minecraft Edition ma zielono-czarną kolorystykę z podświetlnym logo Razera na zewnętrznych panelach nauszników i kosztuje 399 zł. Tu jednak również trzeba dopłacić w porównaniu do standardowego, przewodowego modelu Kraken V4 X kosztującego 329 zł.

Zobacz więcej Reklama

Mysz gamingowa Razer Cobra Minecraft Edition

Bardzo lekka, precyzyjna i szybka. Idealna dla dzieci i młodzieży, choć osoby z większymi dłońmi mogą uznać ją za zbyt małą. Przewód jest elastyczny, a podświetlenie można dowolnie zmieniać.

fot. Razer

Ergonomia i precyzja

Lekka konstrukcja (58 g) i sensor optyczny 8500 DPI pozwalają na płynne śledzenie ruchów, co docenią gracze preferujący bardzo szybkie strzelaniny i precyzyjne budowanie w Minecraft. Przełączniki optyczne Gen-3 (90 mln kliknięć) eliminują problem podwójnych aktywacji, ale ich lekki skok wymaga przyzwyczajenia użytkowników spodziewających się większego oporu.

Design i dodatki

Podświetlenie Chroma RGB na spodzie myszy tworzy gradientowy efekt świetlny, który współgra z motywem Creepra. Przewód SpeedFlex o splocie paracord minimalizuje opory ruchu, jednak brak bezprzewodowej alternatywy jest pewną wadą. Sam używam obecnie białej, bezprzewodowej wersji myszy Cobra Pro i bardzo ją sobie chwalę. Tu również cena wersji specjalnej jest znacząco wyższa i wynosi aż 259 zł, gdy standardowa czarna Cobra kosztuje jedynie 169 zł.

Zobacz więcej Reklama

Podkładka Razer Gigantus V2 Minecraft Edition M

Miękka, dobrze współpracująca z myszą podkładka średniej wielkości. Design z Creeperem i blokiem trawy na pewno spodoba się fanom gry.

fot. Razer

Wydajność i trwałość

Miękka powierzchnia z motywem Creepra zapewnia optymalny współczynnik tarcia w grach wymagających szybkich ruchów. Podkładka o grubości 3 mm jest odporna na zawijanie się krawędzi, ale brak obszycia na brzegach może prowadzić do strzępienia się materiału po kilku miesiącach użytkowania. Przy cenie o sto złotych wyższej niż w przypadku czarnego Gigantusa V2 M, który kosztuje 49 zł, cena 149 zł za edycję specjalną to zwyczajny skok na kasę fanów Minecrafta.

Razer x Minecraft Gigantus V2

Dla kogo kolekcja Razer x Minecraft?

Dla młodych fanów Minecrafta: to świetny prezent, który pozwoli przenieść klimat gry do rzeczywistości i pochwalić się unikalnym sprzętem przed znajomymi.

to świetny prezent, który pozwoli przenieść klimat gry do rzeczywistości i pochwalić się unikalnym sprzętem przed znajomymi. Dla kolekcjonerów: limitowany charakter serii i bonusy do gry czynią ten zestaw niezwykle atrakcyjnym dla każdego fana Minecrafta.

Czy warto kupić ten zestaw na Dzień Dziecka?

Zalety:

Unikalny, rozpoznawalny design Minecrafta

Wysoka jakość wykonania i wygoda użytkowania

Bonusowe przedmioty do gry

Zestaw sprawia dużo radości graczom uwielbiającym Minecrafta

Wady:

Znacznie wyższa cena niż w przypadku standardowych wersji tych gadżetów

Dźwięk klawiatury może być zbyt głośny do nauki lub pracy

Brak obszycia w bardzo drogiej podkładce

Brak wersji bezprzewodowych, zwłaszcza myszy i słuchawek

fot. naEKRANIE.pl

Podsumowanie naEKRANIE

Sprzęt jest solidny, funkcjonalny i świetnie prezentuje się na biurku. Największą wartość ma dla fanów gry oraz kolekcjonerów gadżetów z nią związanych – jeśli Twoje dziecko marzy o sprzęcie z Creeperem, to będzie zachwycone! Jeśli jednak liczy się wyłącznie stosunek ceny do jakości, a design nie jest najważniejszy, to u Razera (i nie tylko!) można znaleźć tańsze alternatywy. Jednak w przypadku młodych fanów Minecrafta ten zestaw będzie strzałem w dziesiątkę.