Relacja z premiery filmu Listy do M.5 [VIDEO]

W warszawskim kinie Multikino Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu Listy do M. 5 w reżyserii Łukasza Jaworskiego. Do swoich ról powrócili Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Wojciech Malajkat i Tomasz Karolak. Oczywiście na czerwonym dywanie nie zabrakło także aktorów którzy dołączyli do tej świątecznej superprodukcji jak Aleksandra Popławska czy Mateusz Banasiuk.

Dawid Muszyński pojawił się na premierze z naszą kamerą by porozmawiać z aktorami o powrocie do serii którą polscy widzowie tak bardzo pokochali. Zapraszamy was do obejrzenia naszej relacji.

Listy do M.5 - relacja

Listy do M.5 - o czym film?

Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech, który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina i Szczepan uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się, czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach.