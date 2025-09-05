Rodzinka.pl powraca! Byliśmy na premierze hitu TVP [VIDEO]

foto. naEkranie.pl

Po kilku latach przerwy kultowy serial Rodzinka.pl znów gości na antenie TVP. Nowe odcinki startują 6 września 2025 roku o godzinie 20:00. To wydarzenie przyciąga uwagę fanów, dla których ciąg dalszy losów rodziny Boskich stał się istotnym punktem nadchodzącej ramówki Telewizji Polskiej. Z tej okazji odwiedziliśmy z naszą kamerą event nazwany przez organizatorów "domówką u Boskich". W jej trakcie porozmawialiśmy z Małgorzatą Kożuchowską, Maciejem Musiałem, Julią Wieniawą, Adamem Zdrójkowskim, Mateuszem Pawłowskim i Emilią Dankwą. Aktorzy opowiedzieli nam jakie zmiany czekają na widzów oraz jakie postaci pojawią się gościnie w serialu. Zresztą posłuchajcie sami.

Relacja z domówki Boskich – wywiady

Rodzinka.pl – opis fabuły