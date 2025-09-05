Przeczytaj w weekend
Rodzinka.pl powraca! Byliśmy na premierze hitu TVP [VIDEO]

Byliśmy z naszą kamerą na uroczystej premierze serialu Rodzinka.pl, nazwanym przewrotnie "domówką u Boskich". Porozmawialiśmy z aktorami o tym co czeka widzów w nowym sezonie.
Dawid Muszyński
Tagi:  rodzinka.pl 
video tvp premiera
rodzinka.pl foto. naEkranie.pl
Po kilku latach przerwy kultowy serial Rodzinka.pl znów gości na antenie TVP. Nowe odcinki startują 6 września 2025 roku o godzinie 20:00. To wydarzenie przyciąga uwagę fanów, dla których ciąg dalszy losów rodziny Boskich stał się istotnym punktem nadchodzącej ramówki Telewizji Polskiej. Z tej okazji odwiedziliśmy z naszą kamerą event nazwany przez organizatorów "domówką u Boskich". W jej trakcie porozmawialiśmy z Małgorzatą Kożuchowską, Maciejem Musiałem, Julią Wieniawą, Adamem Zdrójkowskim, Mateuszem Pawłowskim i Emilią Dankwą. Aktorzy opowiedzieli nam jakie zmiany czekają na widzów oraz jakie postaci pojawią się gościnie w serialu. Zresztą posłuchajcie sami.

Relacja z domówki Boskich – wywiady 

Rodzinka.pl – opis fabuły

Serial jest kontynuacją historii rodziny Boskich, która została rozbudowana o kolejną generację. Widzowie zobaczą, jak życie potoczyło się dalej dla dorastających synów, którzy teraz mają własne rodziny i wprowadzają nowe wątki do życia w trzypokoleniowym domu. Na ekrany powracają główni bohaterowie: Natalia (Małgorzata Kożuchowska), Ludwik (Tomasz Karolak), a także ich synowie: Tomek (Maciej Musiał), Kuba (Adam Zdrójkowski) i Kacper (Mateusz Pawłowski). 
Powiązane seriale

5,9

2011
Rodzinka.pl
Oglądaj TERAZ Rodzinka.pl Komedia
Powiązane osoby

