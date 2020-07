San Diego Comic-Con 2020 - panele, na które czekamy. Gdzie obejrzeć?

fot. materiały prasowe

San Diego Comic-Con to co roku najważniejsza impreza popkulturowa, z której pisaliśmy dla Was dziesiątki newsów w kilka dni. Przeważnie wychodziło 50-60 aktualności dziennie o najgorętszych tytułach.

[email protected] 2020 nie będzie imprezą o tej samej skali. Przez wirtualną formę oraz pandemię koronawirusa ta edycja jest bardziej kameralna i geekowska. Dlatego też nie będzie paneli największych filmów i seriali, a jedynie pojedyncze wyjątki. Wszystkie największe studia filmowe zdecydowały się nie promować swoich tytułów, więc nie ma Warner Bros. Marvel Studios, Disneya, Lucasfilmu i innych. Powodem nie jest sama impreza i jej kształt, ale - jak mówią organizatorzy - brak pewności, kiedy będzie można zrobić premiery filmów, więc producenci nie widzą sensu ich promowania.

Wszystkie panele będą dostępne na kanale YouTube San Diego Comic-Con. Jednak nie będą one emitowane na żywo, tylko będą nagrywane przed ich planowaną premierą. W określonych godzinach nagranie zostanie udostępnione.

Comic-Con@Home trwa od 22 do 26 lipca 2020 roku. Pełny rozkład jazdy dostępny jest na oficjalnej stronie konwentu.

Comic-Con - 23 lipca 2020

Panel uniwersum Star Treka - 20:00 czasu polskiego

Podczas panelu będą promowane seriale Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Decks i Star Trek: Picard. Do tego producenci Alex Kurtzman oraz Heather Kadin wyjawią, co mają w planach na przyszłość uniwersum, więc być może poznamy też nowe informacje o Star Trek: Strange New Worlds. Zwłaszcza że jego obsada też będzie obecna podczas panelu.

Niewykluczone, że właśnie wówczas zadebiutuje zwiastun 3. sezonu Star Trek: Discovery. Panel będzie można obejrzeć o podanej godzinie w poniższym playerze z YouTube:

Truth Seekers - 21:00 czasu polskiego

Panel nowego serialu platformy Amazon Prime Video, w którym główne role grają Nick Frost i Simon Pegg. Twórcy zdradzą ciekawostki i prawdopodobnie pokażą zwiastun.

Panel o podanej godzinie będzie dostępny tutaj:

Utopia - 22:00 czasu polskiego

Nowy serial Amazon Prime Video o młodych fanach komiksów, którzy odkrywają, że konspiracja z powieści graficznej jest prawdziwa. Wyruszają, by uratować ludzkość. Na panelu będą producentka i scenarzystka Gillian Flynn oraz aktorzy John Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, Ashleigh LaThop, Dan Byrd, Desming Borges, Javon Walton i Jessica Rothe.

Mroczne materie - 22:00 czasu polskiego

Twórcy i obsada serialu będą uczestniczyć w panelu, w którym będą rozmawiać o pierwszym sezonie i prawdopodobnie wyjawią nowe informacje o 2. serii. Niewykluczone, że zostaną opublikowane materiały promocyjne.

Nowi mutanci - 23:00 czasu polskiego

Panel filmu 20th Century Studios opartego na komiksie Marvela. W składzie znajdzie się obsada oraz reżyser Josh Boone. Prawdopodobnie to tutaj ostatecznie poznamy odpowiedź, kiedy i gdzie odbędzie się premiera filmu.

SYFY: Untold Tales of Todd McFarlane - 23:00 czasu polskiego

Panel o filmie dokumentalnym opowiadającym o legendarnym twórcy komiksów. Sam McFarlane weźmie w nim udział.

The Boys - 00:00 czasu polskiego

Panel o 2. sezonie, którego premiera zaplanowana jest na 4 września w platformie Amazon.

Comic-Con - 24 lipca 2020

Wikingowie - 20:00 czasu polskiego

Panel o 6. sezonie popularnego serialu. Twórcy i obsada (w tym Travis Fimmel grający Ragnara) będą wspominać najlepsze momenty. Niewykluczone, że dostaniemy materiały promujące ostatnie odcinki i być może twórca wyjawi nowe informacje o spin-offie.

Fear the Walking Dead - 21:00 czasu polskiego

Panel o 6. sezonie serialu, w którym wezmą udział twórcy oraz obsada. Poznamy w końcu datę premiery i szczegóły.

The Walking Dead - 21:00 czasu polskiego

Panel o podstawowym serialu, na którym dowiemy się, kiedy zostanie wyemitowany finał 10. sezonu. Na pewno też zostanie poruszona kwestia 11. sezonu, który raczej nie pojawi się w 2020 roku.

The Walking Dead: World Beyond - 22:00 czasu polskiego

Twórcy i obsada będą opowiadać o nowym spin-offie. Na pewno poznamy datę premiery.

Helstrom - 00:00 czasu polskiego

Panel o nowym serialu opartym na komiksie Marvela. Tym razem ma być to mroczny horror. Najpewniej poznamy datę premiery i zostanie opublikowany zwiastun. Za projekt odpowiada platforma Hulu.

Comic-Con - 25 lipca 2020

Constantine - 15 lat - 21:00 czasu polskiego

Keanu Reeves i Francis Lawrence będą opowiadać o filmie z okazji 15. rocznicy premiery. Być może powiedzą coś o potencjalnej kontynuacji.

Bill & Ted Face the Music - 00:00 czasu polskiego

Panel o trzeciej części popularnej serii. Będzie obsada i twórcy na czele z Keanu Reevesem i Alexem Winterem.

Kraina Lovecrafta - 1:00 w nocy czasu polskiego

Panel nowego serialu HBO. Poznamy nowe szczegóły.

Ucieczka w kosmos - 3:00 w nocy czasu polskiego

Panel popularnego serialu science fiction, w którego opisie są sugestie na temat potencjalnej kontynuacji. Będą twórcy i obsada.

Comic-Con - 26 lipca

Wojownicze żółwie ninja - 19:00 czasu polskiego

Panel z okazji 30-lecia filmu z 1990 roku. Producenci będą opowiadać ciekawostki.