Sandman - najpotężniejsze postacie z komiksu. Czy Morfeusz znalazł się na szczycie?

Komiksowy świat Sandmana, stworzony przez Neila Gaimana, jest bardzo rozległy, rozbudowany i fascynujący. Obfituje w mnóstwo barwnych i wyjątkowych postaci, inspirowanych legendami, mitami czy baśniami. Od Nieskończonych po sny i koszmary. Od bóstw po anioły i demony. A do tego jeszcze czarownice i ludzie obdarzeni różnymi mocami.

Przygotowaliśmy ranking najpotężniejszych bohaterów z komiksu. Choć ta powieść graficzna jest częścią świata znanego z komiksów DC, to nie uwzględniliśmy tych postaci, które pojawiły się przelotnie i nie odegrały znaczącej roli lub zostały tylko wspomnianem. Dlatego nie ma w zestawieniu Batmana, Justice League of America czy The Presence.

Sprawdźcie poniżej, kto jest najpotężniejszy w Sandmanie.

Sandman - najpotężniejsze postacie

31. Hob Gadling