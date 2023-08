Spider-Man: Poprzez multiwersum już na VOD. To musicie wiedzieć o filmie

foto. materiały prasowe

Spider-Man: Poprzez multiwersum to film animowany, obok którego trudno przejść obojętnie. Teraz można go obejrzeć w domu na VOD, czyli w serwisach umożliwiających zakup cyfrowej wersji danego tytułu.

Animacja będzie dostępna w następujących serwisach: Amazon Prime Video, Chili, Google Play, iTunes, Multimedia, Netia Go, Orange VOD, PLAY NOW, Player, Premiery Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, SWEET.TV, UPC oraz Vectra.

Spider-Man: Poprzez multiwersum na VOD

Warto pamiętać, że Spider-Man: Poprzez multiwersum to jeden z najlepiej ocenianych filmów – nie tylko 2023 roku, ale też kilku ostatnich lat. Produkcja ma 95% pozytywnych recenzji najlepszych krytyków filmowych na świecie. Mało który tytuł – nawet w sezonie nagród – osiąga tak doskonały wynik. Średnia ocen widowiska to 8,6/10. To daje już jasno do zrozumienia, że to dzieło, które po prostu warto obejrzeć.

Wielu krytyków wskazuje na to, że Spider-Man: Poprzez multiwersum przewyższa nagrodzoną Oscarem poprzednią część serii, co w kinie superbohaterskim zdarza się niezwykle rzadko. Pojawiają się też porównania do innych znakomitych sequeli, takich jak Imperium kontratakuje czy Mroczny rycerz. To wyjątkowa historia z akcją, humorem i dramatycznym napięciem.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - recenzja filmu

To, co wyróżnia film Spider-Man: Poprzez multiwersum na tle innych pozycji animowanych, to uniwersalność i ponadczasowość, a także szalenie wyjątkowy styl animacji. Taki, którego nie da się porównać z żadnym innym filmem, bo jest tak charakterystyczny i nietuzinkowy. Krytycy zgodnie twierdzą, że każdy kadr tej animacji jest jak dzieło sztuki – obraz, który chętnie powiesiliby na ścianie.

Przypomnijmy, że poprzednia część serii, czyli Spider-Man Uniwersum, była wielkim hitem i została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepszy film animowany. Nikt nie ma wątpliwości, że Poprzez multiwersum jest również faworytem w tej kategorii. Obecnie trudno doszukać się tytułu, który stanowiłby dla niego poważną konkurencję.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - opis fabuły

Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Spider-Man: Poprzez multiwersum – sukces w box offisie

Film zarobił o wiele więcej niż poprzednia odsłona. W skali globalnej w box offisie zebrano 683,7 mln dolarów, więc prawie dwa razy więcej niż Spider-Man Uniwersum. A budżet wyniósł zaledwie 100 mln dolarów.