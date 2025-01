Światłoczuła. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. materiały prasowe

W warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu Światłoczuła w reżyserii Tadeusza Śliwy. Pojawiliśmy się na tej uroczystości z naszą kamerą by porozmawiać z aktorami: Matyldą Giegżno, Ignacym Lissem, Bartłomiejem Deklewą o pracy nad tą produkcją. Film jest zgrabnie opowiedzianą historią miłośną pomiędzy młodym fotografem, a niewidomą dziewczyną. Matylda opowiedziała nam jak to jest grać osobę która nie może polegać na zmyśle wzroku, tak by widz jej w to uwierzył.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Światłoczuła i rozmów z obsadą:

Światłoczuła – o czym jest film?

Agata pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie – podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze – o miłość.