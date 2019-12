Szermierka w kinie. Najlepsze filmowe sceny walki na miecze

Szermierka w kinie jest obecna od samego początku, a ostatnie fragmenty Wiedźmina Netflixa z Geraltem walczącym jak arcymistrz wywołały wielkie emocje. Czekając na wielką premierę, przypomnijmy sobie inne filmy, w których szermierka odgrywała istotną rolę. Część z nich zawiera sekwencje pojedynków jeden na jeden. Inne prezentują epickie bitwy, w których bój toczą prawdziwe tłumy. Są też produkcje, gdzie w ręku wojownika zamiast stali, pojawia się miecz świetlny (łatwo się domyśleć o jakich obrazach tutaj mowa - Gwiezdne wojny to przecież książkowy przykład celebracji broni białej). Wszystkie one mają zasadniczy punkt wspólny w postaci choreografii walk na najwyższym poziomie.

Jeden z najwcześniejszych obrazów Ridleya Scotta to awanturnicza opowieść dziejąca się w czasach wojen napoleońskich. Dwóch żołnierzy rozpoczyna pojedynek na szable, który trwa przez całą kampanię napoleońską. Bohaterowie walczą między sobą z przerwami, ponieważ zasady honorowych konfrontacji dopuszczają pewne odstępstwa. W pojedynkujących wcielają się Harvey Keitel i Keith Carradine, a sceny walk to prawdziwa szermiercza poezja.

Kill Bill to wielki ukłon Quentina Tarantino w stronę dalekowschodniej kultury. Słynny reżyser celebruje w nim samurajskie miecze, więc nic dziwnego, że w najważniejszych scenach z cyklu to one odgrywają kluczową rolę. Trudno wyszczególnić tę jedną najlepszą walkę w Kill Billu. Jeśli jednak już mamy wybierać, to z pewnością największe wrażenie robią masakra w herbaciarni i pojedynek Beatrix z Billem w finałowych scenach Kill Bill 2.

Kulminacyjna bitwa w filmie rozgrywa się przed ruinami zamku, na trawiastym polu. Ta spokojna lokalizacja staje się miejscem ekscytującej konfrontacji. Wyjątkowa perspektywa sprawia, że trawiasty teren odgrywa kluczową rolę w toczącej się rozgrywce. Edmond Dantes (Jim Caviezel) i Fernand Mondego (Guy Pearce) szaleńczo szarżują. Wysoka trawa okazuje się pułapką, ponieważ upuszczenie miecza oznacza, że walczący, dopóki nie znajdzie swojego oręża, staje się bezbronny. Napięcie rośnie z minuty na minutę i do końca nie wiadomo jaki wynik będzie miała potyczka.

Coś dla fanów nieco luźniejszego podejścia do tematu walki na miecze. Kluczem do sceny potyczki na kole młyńskim jest nieszablonowa lokalizacja – coś, co z czasem stało się znakiem rozpoznawczym serii. Logiki w tej sekwencji nie ma żadnej, jednak trudno oprzeć się urokowi akrobatycznych popisów walczących. Ta scena doskonale sprawdziłaby się w kreskówkach (zwróćcie uwagę na moment, gdy niczego niespodziewający się Sparrow zostaje wciągnięty przez koło młyńskie), ale Piraci z Karaibów udowadniają, że jest dla niej miejsce również w fabularnej przygodzie.