The Last of Us. Kaitlyn Dever opowiada nam o 2. sezonie [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

Na platformie Max można już oglądać pierwsze odcinki 2. sezonu serialu The Last of Us, który jest dość wierną ekranizacją globalnego hitu PlayStation. Do obsady dołączyła Kaitlyn Dever, która wciela się w rolę Abby, dziewczyny, która chce zemścić się na Joelu (Pedro Pascal) za zamordowanie jej ojca. Podczas wirtualnego spotkania z aktorką porozmawialiśmy o dołączeniu do tej produkcji. Co to dla niej znaczyło? Jakie emocje towarzyszyły jej podczas kręcenia pewnej sceny w drugim odcinku? Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu.

Kaitlyn Dever – wywiad z aktorką

The Last of Us – opis fabuły