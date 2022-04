Kim jest Potężna Thor? 30 ciekawostek o superbohaterce, które warto wiedzieć przed Thor: Miłość i grom

Fot. Marvel

Niedawno został opublikowany zwiastun do filmu Thor: Miłość i grom. Będzie to czwarta część przygód jednego z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów Marvela. Jednak ogólne poruszenie wśród fanów wcale nie wywołał Bóg Piorunów, tylko jego dawna ukochana, którą widać w ostatnich sekundach zapowiedzi. Widzowie pierwszy raz zobaczą w MCU znaną z komiksów Potężną Thor. A za tym pseudonimem stoi sama Jane Foster. Przygotujcie się na seans, który może okazać się zaskakująco wzruszający.

Thor: miłość i grom - zwiastun filmu MCU. Jest Natalie Portman z młotem!

Kim jest Potężna Thor? 30 ciekawostek

W MCU w rolę Jane Foster wciela się Natalie Portman. Taika Waititi postanowił, że bohaterka powróci w wielkim stylu. Nie będzie wyłącznie partnerką Boga Piorunów, ale też prawdziwą superbohaterką. Choć pseudonim Potężna Thor może Wam niewiele mówić, dzięki poniższej galerii poznacie ją trochę bliżej. Bardzo możliwe, że niektóre ciekawostki mogą naprowadzić na to, czego możemy spodziewać się na seansie.

Poniżej możliwe SPOJLERY do komiksów Marvela z udziałem Potężnej Thor.

1. Po raz pierwszy Potężna Thor pojawiła się jako tajemnicza superbohaterka w komiksie Thor #1 z 2014 roku.

Nie wiadomo, jak bardzo Thor: Miłość i grom będzie związany z komiksami, ale powyższy origin superbohaterki to na pewno jakaś wskazówka dla jej dalszych losów w MCU. Na razie zostało potwierdzone tylko to, że Jane Foster w MCU także będzie chorować na raka. Wygląda więc na to, że Taika Waititi nie boi się podjąć trudnych tematów w produkcji. Pozostaje czekać na więcej Natalie Portman z Mjolnirem!