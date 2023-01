Tom Hanks - aktor, którego kochamy. Ranking najlepszych filmów

fot. materiały prasowe

Mężczyzna imieniem Otto to najnowszy film, w którym główną rolę gra Tom Hanks. Do polskich kin trafi już 27 stycznia 2023 roku. Film w reżyserii Marca Forstera to komediodramat opowiadający o mężczyźnie, który zrezygnował z bycia szczęśliwym i życzliwym dla innych z powodu żałoby po zmarłej na raka żonie. Najchętniej dołączyłby do swojej ukochanej w zaświatach. Jednak, gdy poznaje nowych sąsiadów przechodzi przemianę. Los pokazuje mu, że może być znowu kochany.

To kolejna wielka rola w bogatej karierze Toma Hanksa. Ten legendarny i wielokrotnie nagradzany amerykański aktor zagrał w ponad 90 filmach. Większość z nich to znakomite i zapadające w pamięć produkcje. Otrzymał 6 nominacji do Oscara dla najlepszego aktora, zdobywając 2 statuetki.

Sporządziliśmy dla Was ranking najlepszych filmów, w których zagrał Tom Hanks. Nie uwzględniliśmy animacji, w których podkładał głos postaciom oraz produkcji, w których odgrywał mniejsze role. Sprawdźcie poniżej.

Tom Hanks - ranking najlepszych filmów

35. Turner i Hooch (1989)