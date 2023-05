Tonia. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W warszawskim kinie Atlantic odbyła się oficjalna premiera filmu Tonia w reżyserii Marcina Bortkiewicza. Udaliśmy się na nią z naszą kamerą, by porozmawiać z twórcą i aktorami o pracy nad tym filmem. Trochę czasu minęło od zakończenia zdjęć. Produkcja czekała bowiem na premierę aż 5 lat. Jak swój filmowy debiut wspomina Marianna Ame, która na planie miała 11 lat?

Zapraszamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Tonia:

Tonia - o czym jest film?

Tonia mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje, ojciec nadużywa alkoholu i stracił swoją pracę. Babcia postanawia wysłać go na trzy miesiące do pracy na budowie we Włoszech. Tonia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby udaremnić ten plan.

Tonia – obsada

W filmie Tonia występują m.in.: Marianna Ame, Adam Bobik, Małgorzata Zajączkowska czy Karolinę Adamczyk.