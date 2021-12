TOP 5: najlepsze inspirujące filmy dokumentalne w Arte.tv

fot. Arte.tv

Arte.tv to kulturalny kanał VOD, na którym widzowie mogą za darmo obejrzeć filmy dokumentalne, reportaże śledcze, programy poświęcone popkulturze i sztuce. W ofercie znajduje się też kilka niezwykle inspirujących produkcji, które przedstawiają poruszające historie zwykłych ludzi z całego świata. Na platformie można znaleźć wzruszające dokumenty m.in. o włoskim schronisku dla jeży, o dzielnych berlińskich weterynarzach, którzy leczą bezpłatnie zwierzęta, oraz o holenderskiej fundacji, której zadaniem jest spełnianie ostatnich życzeń nieuleczalnie chorych pacjentów.

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie pięciu najbardziej poruszających i inspirujących dokumentów na platformie. Więcej podobnych propozycji znajdziecie w Arte.tv.

TOP 5: najlepsze inspirujące dokumenty w Arte.tv

Włochy: Schronisko dla jeży

Trudno nie czuć sympatii do kolczastych jeży gramolących się w jesiennych liściach. Jednak nie wszyscy wiedzą, że zwierzęta te mają coraz trudniejsze życie. Mnożą się zagrożenia, a ich przestrzeń życiowa się zmniejsza. W reportażu wybraliśmy się do włoskiego miasteczka Novello, gdzie weterynarz Massimo Vacchetta zmienił swój dom w klinikę dla jeży.

Re: Weterynarz z misją

Wyjątkowa ekipa weterynaryjna z Berlina bezpłatnie leczy zwierzęta należące do ludzi z marginesu społecznego. Jeannette Klemmt i jej załoga jeżdżą starą karetką po całym mieście - pomagają tym, którzy borykają się z problemami. Stawką w tej misji jest ratowanie zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Re: Ekoanioły na ratunek przyrodzie

Człowiek wyrządził wielkie szkody przyrodzie. Grozi nam masowe wymieranie gatunków i katastrofa klimatyczna. By z tym walczyć, coraz więcej osób angażuje się w ochronę ekosystemów. Zabieramy Was na spotkanie z naukowcami, aktywistkami i po prostu osobami zaniepokojonymi o przyszłość planety. Wiele można się od nich nauczyć!

Re: Ostatnia wola

Matylda miała raka. Zostało jej tylko kilka dni życia. Przed śmiercią chciała spotkać się z Papieżem. Mission impossible? Nie dla holenderskiej fundacji Ambulance Wens – jej zadaniem jest spełnianie ostatnich życzeń ludzi nieuleczalnie chorych. Nie wszystkie ostatnie życzenia są tak spektakularne. Pacjentów często uszczęśliwiają małe rzeczy – zjedzenie ulubionych lodów orzechowych z pobliskiej włoskiej lodziarni, wizyta w zoo czy rejs statkiem po porcie. W organizacji pozarządowej Ambulance Wens założonej przez Keesa i Ineke Veldboer pracuje 270 wolontariuszy. Dysponują siedmioma specjalnie wyposażonymi karetkami, które pozwoliły dotychczas spełnić ponad 14 tysięcy życzeń. Dla Keesa Veldboera nie ma znaczenia, czego chcą pacjenci: najważniejsze jest to, że jeszcze raz zasmakują szczęścia przed śmiercią.

Uratować Syberię. Hipoteza Siergieja Zimowa

Jak spowolnić topnienie wiecznej zmarzliny, odtworzyć ekosystem epoki lodowcowej i opóźnić wybuch klimatycznej bomby? Na Syberii próbują to zrobić Siergiej Zimow i jego syn Nikita. Film dokumentuje ich wysiłki i kreatywność, a nas skłania do myślenia: czy my sami bylibyśmy w stanie tak się poświęcić dla planety?