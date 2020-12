materiały prasowe

Nadchodzą Święta, niewesoły dla świata rok 2020 dobiega końca, a my staramy się robić wszystko, by chociaż w tym okresie nie myśleć o nieprzyjemnościach i skupić się przede wszystkim na tych mniej lub bardziej istotnych kwestiach, które przynoszą sercom radość i ukojenie. Ten czas sprzyja nostalgii, nostalgia zaś sprawiła, że nabraliśmy chęci przegrzebania katalogu tysięcy postaci, które stały się już stałym elementem bogactwa popkultury i wybrania tych, które w oczach naszej redakcji mają największe znaczenie.

To niełatwe - kultura popularna obfituje w całe rzesze wspaniałych postaci, spośród których wyłonienie zaledwie pięćdziesięciu zawsze będzie dla kogoś krzywdzące. Taki jednak postawiliśmy sobie cel, kierując się emocjami, wybierając tych, których najbardziej cenimy, którzy najbardziej wryli się w nasze mózgi, osiedli pod powierzchnią świadomości; tych, do których uwielbialiśmy i uwielbiamy wracać, do których najczęściej się odwołujemy, do których najczęściej odpływają nasze myśli. Oczywiście, w rzeczywistości lista jest znacznie, znacznie dłuższa, zdecydowaliśmy jednak pójść za ciosem i wybrać tych, którzy przyjdą do głowy jako pierwsi, co do których nie mamy najmniejszych wątpliwości. Tak też zebraliśmy Największą Pięćdziesiątkę - i choć z łatwością zrobilibyśmy z niej Setkę (i więcej...), to właśnie oni i one (przede wszystkim bohaterki i bohaterowie filmów - tak wyszło) wypłynęli z naszych umysłów jako pierwsi, a zatem - najpewniej - najważniejsi. Podkreślmy, że nie oceniamy tu ich wpływu i znaczenia dla popkultury w sensie ogólnym.

To nie ranking - kolejność nie ma znaczenia. Uważamy, że żadna decyzja nie byłaby lepsza czy gorsza, tak bardzo subiektywne jest to zestawienie. Cenimy ich z różnych powodów, najważniejszy pozostaje jednak ten jeden, wspólny mianownik - honorowe miejsce w serduszku!

TOP 50 - najważniejsze postacie popkultury wg naEKRANIE.pl