Ulica strachu - wywiad wideo z aktorami hitu Netflixa. Czy lubią horrory?

fot. naEKRANIE.pl

Trylogia Ulica strachu jest pozytywnie odbierana przez krytyków i widzów. Trzy filmy mają bogatą obsadę, która ma wiele do powiedzenia na temat swoich ról, ale także na temat gatunku, w jakim ich produkcje się poruszają. Nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z nimi, by ich wypytać.

Na ekranie są takie osoby jak Sadie Sink, Olivia Scott Welch, Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr, Ash Zuckerman. Gillian Jacobs i Darrell Britt-Gibson.

Ulica strachu - wywiad

Fear Street to trzy filmy opowiadające jedną wielką historię. Pierwsza część rozgrywa się w 1994 roku i skupia na grupie nastolatków. Odkrywają oni, że przerażające wydarzenia nawiedzające ich miasteczko od pokoleń są ze sobą powiązane. Wszystko wskazuje na to, że oni są kolejnymi celami na liście. Druga historia rozgrywa się w 1978 roku, a trzecia w 1666 roku. By odebrać całą opowieść trzeba obejrzeć trzy filmy, czyli to tak jakby trzyodcinkowy serial.