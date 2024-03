Za duży na bajki 2. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

fot. Adam Stepień_Agencja Wyborcza

Reklama

W warszawskim kinie Helios Blue City odbyła się oficjalna premiera nowego filmu w reżyserii Kristoffera Rusa pod tytułem Za duży na bajki 2, jest to bezpośrednia kontynuacja produkcji z 2022. Produkcja zyskała bardzo dużą popularność gdy trafiła na streaming. Na czerwonym dywanie pojawił się główna trójka aktorów grających centralne dla tej opowieści postaci czyli Maciej Karaś, Patryk Siemek, Amelia Fijałkowska. Jak również partnerujący im na planie Dorota Kolak, Karolina Gruszka, Paweł Domagała i Rafał Zawierusza. Rozmawiamy z nimi o pracy na planie, potencjalnych latach na kolejną część oraz zapytaliśmy czemu ich zdaniem w Polsce powstaje tak mało produkcji familijnych.

Zapraszamy was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Za duży na bajki 2:

Za duży na bajki 2 - o czym jest film?

Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?

Za duży na bajki 2 – obsada

W filmie Za duży na bajki 2 występują m.in.: Maciej Karaś, Patryk Siemek, Amelia Fijałkowska, Dorota Kolak, Karolina Gruszka, Paweł Domagała, Rafał Zawierusza.