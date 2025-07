Love is Blind: to oni poprowadzą polską odsłonę programu

fot. materiały prasowe Netflix

Program Love is Blind stał się globalnym fenomenem od premiery pierwszej edycji na Netflixie w 2020 roku. Po tym, jak eksperyment doczekał się premiery w USA, podbił również serca fanów dzięki adaptacjom zrealizowanym w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Producent programu ogłosił już, że oprócz Polski, Love is Blind doczeka się nowych odsłon również we Francji i we Włoszech. Wszystkie dotychczas wyprodukowane edycje i sezony w Polsce możecie obejrzeć na Netflixie.

Pierwsze informacje na temat reality show Love is Blind: Polska pojawiły się w drugiej połowie marca 2025 roku. Wtedy to ruszył casting do programu. Już wiadomo, kto będzie gospodarzem polskiej wersji Love is Blind.

Kto poprowadzi polską wersję Love is Blind?

W rolę prowadzących Love is Blind: Polska wcielą się Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Ona jest aktorką, a on siatkarzem, który niedawno przeszedł na zawodową emeryturę. Prywatnie są rodzicami dwóch córeczek - Nadziei i Jaśminy, a także miłośnikami psów zwłaszcza adoptowanych. Słyną też z poczucia humoru i dystansu do siebie.

O czym jest program Love is Blind?

Program Love is Blind jest oparty na miłosnym eksperymencie, który polega na tym, że single i singielki spotkają się ze sobą w tak zwanych – pokojach połączonych ze sobą cienką ścianą. To w nich, odcięci od świata zewnętrznego i bez widzenia się nawzajem, pary będą prowadziły rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, zadecydują, czy chcą się zaręczyć. Dopiero wtedy będą mogli zobaczyć się po raz pierwszy. Po opuszczeniu kapsuł pary postarają się połączyć emocjonalną więź z fizyczną – zamieszkają ze sobą, przetestują swoją relację w życiu codziennym i będą planowały ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie sakramentalne „tak” i udowodnią, że miłość jest naprawdę ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze.