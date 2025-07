Nasi w mundurach: program będzie kontynuowany? Już wiadomo

fot. Materiały prasowe TTV

Nasi w mundurach to program będący polską wersją norweskiego formatu Celebrity Task Force. Polega on na tym, że uczestnicy znani z programów stacji TTV i TVN biorą udział w wymagającym szkoleniu wojskowym. Przez kilka dni mieszkają w koszarach, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wykonywać wyznaczone przez dowódców służb mundurowych zadania. Pierwszy sezon był nadawany jesienią 2022 roku, drugi rok później, a trzeci jesienią w 2024 roku. Zwycięzcą pierwszej odsłony formatu został znany z programu GoggleBox. Przed telewizorem Krzysztof Ufnal. Od drugiej edycji, którą wygrała Alex Morzyńska z Królowych życia, do mężczyzny dołączyły także kobiety. W trzecim sezonie triumfował Konrad Mariański z Gogglebox. Przed telewizorem. Warto dodać, że Sylwia Bomba i Grzegorz Collins, którzy byli uczestnikami 3. edycji programu, po nagraniach zakochali się w sobie i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Fani programu z pewnością zastanawiają się, czy będzie on kontynuowany? Znamy odpowiedź.

Nasi w mundurach bez kolejnej edycji

Z informacji, do których dotarł portal Press wynika, że w tegorocznej jesiennej ramówce stacji TTV nie zobaczymy kolejnej edycji programu Nasi w mundurach. Nie wiadomo też, czy i kiedy format wróci na antenę. Widzowie TTV będą mogli obejrzeć nowe sezony takich produkcji jak Damy i Wieśniaczki PL i Żony Podlasia.