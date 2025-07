Pamiętacie Patryka z Pierwszej miłości? Tak teraz wygląda Łukasz Dziemidok

fot. Polsat

Emitowana od 2004 roku w Polsacie Pierwsza miłość doczekała się już 50. sezonów i do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych seriali w Polsce. Ci, który oglądają go od pierwszych sezonów, zapewne pamiętają wątek Patryka Skalskyego. Bohater był Amerykaninem pochodzenia polskiego, który przyjechał na studia do Polski i zakochał się w Emilce (Anna Ilczuk). W bohatera wcielał się Łukasz Dziemidok. Ostatni 1404 odcinek Pierwszej miłości z udziałem Patryka miał swoją premierę na początku grudnia 2018 roku. Okazuje się, że po pożegnaniu się z serialem Łukasz Dziemidok postanowił wyprowadzić się z Polski. Czym obecnie się zajmuje i jak wygląda?

Łukasz Dziemidok grał Patryka w Pierwszej miłości. Tak potoczyły się jego losy

Łukasz Dziemidok ma obecnie 45 lat i na ten moment nie zajmuje się aktorstwem. Serialowy Patryk z Pierwszej miłości jakiś czas temu przeprowadził się do Los Angeles i postanowił skupić się na rajdach samochodowych, które są jedną z jego pasji. W nowym miejscu zamieszkania udało mu się również ukończyć psychologię na Ventura Community College i zdobyć licencję terapeuty rodzinnego. Łukasz Dziemidok jakiś czas temu udzielił wywiadu portalowi ShowNews, w którym wyznał, że co jakiś czas odwiedza Polskę i nie wyklucza, że w przyszłości powróci do aktorstwa:

Nie mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nigdy do tego zawodu nie powrócę w jakimś wymiarze. W Stanach Zjednoczonych robiłem jakieś niezależne filmy krótkometrażowe i teatr dla Polonii z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania warszawskiego. Mniej więcej raz na rok przyjeżdżam w odwiedziny do rodziny i przyjaciół do Polski. Moja agencja aktorska w Polsce od czasu do czasu mnie zagaduje czy bym nie wrócił do gry.

Łukasz Dziemidok - Instagram

Łukasz Dziemidok jest aktywny w mediach społecznościowych. Prowadzi swój profil na Instagramie nazwie @dizzyeye_mydog. Poniżej możecie zobaczyć niektóre zdjęcia z jego profilu: