Tom Cruise wybrał się na koncert Oasis. Członkowie zespołu przed laty go obrazili

fot. materiały prasowe

Tom Cruise (Top Gun, Mission: Impossible, Magnolia, Jerry Maguire) jest jednym z najbardziej znanych i cenionych aktorów w Hollywood. Choć nie może narzekać na brak wsparcia ze strony fanów, nie brakuje również osób, które nie doceniają jego talentu. Nie jest tajemnicą, że do ich grona przed laty należeli bracia Gallagher z zespołu Oasis. Noel i Liam w 2007 roku obrazili aktora w rockowym dokumencie Bailliego Walsha pod tytułem Lord Don't Slow Me Down. Pierwszy z braci stwierdził: ''to mały gnojek i nie zagrał w ani jednym dobrym filmie w całej swojej karierze''. Drugi wyznał z kolei: ''nienawidzę Toma Cruise'a. To drań''. Według ustaleń zagranicznych mediów w 2009 roku aktor miał skonfrontować się z Liamem w jednym z hoteli w Berlinie. Cruise najpierw miał minąć się z muzykiem, po czym odwrócić się w jego stronę i zażartować ze wspomnianej sceny z dokumentu. Później miał przypomnieć mu, że w produkcji przyznał też, że lubi film Koktajl z jego udziałem. Wygląda na to, że pomiędzy Cruisem i braćmi Gallagher obecnie jest już wszystko w porządku.

Tom Cruise bawił się na koncercie Oasis w Londynie

Bracia Gallagher w 2025 roku powrócili na scenę po 14 latach. 4 lipca wyruszyli w trasę koncertową live '25 po największych miastach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na wyprzedanym koncercie Oasis na londyńskim stadionie Wembley, który odbył się 25 lipca 2025 roku, nie zabrakło wielu celebrytów. Okazuje się, że na trybunach można było spotkać nawet Toma Cruise'a. Aktor bawił się w towarzystwie Goldiego, czyli brytyjskiego DJ-a i producenta, który podzielił się zdjęciem z aktorem w mediach społecznościowych. Ich wspólne selfie, które znajdziecie poniżej, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Cruise świetnie się bawił podczas występu braci Gallagher.