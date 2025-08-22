Przeczytaj w weekend
Predator: Badlands dostanie swój komiks. Historia opowie o pierwszej misji łowcy

Fani będą mogli doświadczyć prequela do Predator: Badlands w formie komiksu. Historia opowie o początkach predatora Deka.
Tomasz Hudyga
predator badlands
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Przed premierą filmu Predator: Badlands, który trafi do kin w listopadzie, Marvel Comics wyda komiks Predator: Badlands #1. Tie-inowy zeszyt napisany został przez Ethana Sacksa, znanego z pracy nad serią Star Wars dla Marvela, a w jego debiucie w Marvel Comics rysunki stworzył Elvin Ching, niedawny uczestnik programu Art Atelier Marvela.

W pierwszym zeszycie młody wojownik Yautja otrzymuje od ojca pozornie proste zadanie: odzyskać fragment technologii z wraku statku kosmicznego, który rozbił się lata temu. Wewnątrz jednak czai się starożytne i śmiertelne zagrożenie.

O czym będzie Predator: Badlands?

Predator: Badlands, w którym występują Elle Fanning i Dimitrius Schuster-Koloamatangi, rozgrywa się w przyszłości na odległej planecie. Dek, młody Predator wyrzutkiem ze swojej klanu, znajduje niespodziewanego sojusznika w Thii i wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika. Zapowiadany komiks ma wprowadzić czytelników w świat Deka i innych kluczowych postaci.

Predator: Badlands - zdjęcia

Predator: Strefa zagrożenia

Predator: Strefa zagrożenia
fot. EW.com
