Co zobaczymy w The Expanse: Osiris Reborn? Nowy zwiastun pokazuje lokacje w grze

Twórcy The Expanse: Osiris Reborn​ odsłaniają kolejne karty. Nowy zwiastun nadchodzącego RPG pokazuje niektóre z lokacji, jakie będzie można w przyszłości eksplorować na PC i konsolach.
Paweł Krzystyniak
The Expanse: Osiris Reborn fot. Owlcat Games
Studio Owlcat Games opublikowało nowy zwiastun swojej nadchodzącej gry The Expanse: Osiris Reborn, osadzonej w popularnym uniwersum science-fiction. W materiale skupiono się na lokacjach, które w niesprecyzowanej jeszcze przyszłości będą mogli eksplorować gracze.

The Expanse: Osiris Reborn to RPG, w którym gracze wcielą się w najemnika pracującego dla Pinkwater Security, uwikłanego w niebezpieczny spisek. Twórcy zapowiadają nie tylko znane lokacje, lecz także wiele interesujących postaci oraz taktyczną walkę w czasie rzeczywistym, podczas której możliwe będzie wydawanie poleceń towarzyszom. Jak na razie nie ujawniono żadnych innych informacji na temat historii czy rozgrywki. 

The Expanse powraca! Osiris Reborn to RPG akcji w stylu serii Mass Effect

Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Data premiery nie została jeszcze podana.

Źródło: youtube.com

