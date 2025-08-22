Co zobaczymy w The Expanse: Osiris Reborn? Nowy zwiastun pokazuje lokacje w grze

fot. Owlcat Games

Studio Owlcat Games opublikowało nowy zwiastun swojej nadchodzącej gry The Expanse: Osiris Reborn, osadzonej w popularnym uniwersum science-fiction. W materiale skupiono się na lokacjach, które w niesprecyzowanej jeszcze przyszłości będą mogli eksplorować gracze.

The Expanse: Osiris Reborn to RPG, w którym gracze wcielą się w najemnika pracującego dla Pinkwater Security, uwikłanego w niebezpieczny spisek. Twórcy zapowiadają nie tylko znane lokacje, lecz także wiele interesujących postaci oraz taktyczną walkę w czasie rzeczywistym, podczas której możliwe będzie wydawanie poleceń towarzyszom. Jak na razie nie ujawniono żadnych innych informacji na temat historii czy rozgrywki.

The Expanse powraca! Osiris Reborn to RPG akcji w stylu serii Mass Effect

Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Data premiery nie została jeszcze podana.