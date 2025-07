Zaklęta miłość nową telenowelą TVP. O czym jest i kiedy oglądać?

fot. materiały prasowe TVP

Seriale tureckie od kilku lat cieszą się w Polsce popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów telenowel znad Bosforu. Okazuje się, że już niebawem w serwisie TVP VOD zadebiutuje kolejna tego typu produkcja, ale tym razem meksykańska. Poznajcie szczegóły. Czy podbije serca internautów?

O czym jest serial Zaklęta miłość?

Zaklęta miłość to meksykański serial, którego tytuł oryginalny brzmi Sortilegio. Jego głównymi bohaterami są María José, Alejandro Lombardo oraz Bruno.

María José (Jacqueline Bracamontes), skromna dziewczyna ze wsi, cieszy się na ślub z Alejandro Lombardo (William Levy), nie wiedząc, że tak naprawdę wychodzi za jego przyrodniego brata, Bruna. Bruno (David Zepeda), żądny fortuny, planuje zabić Alejandra i sprawić, by młoda „wdowa” odziedziczyła majątek, który sam następnie przejmie. Tuż po ceremonii zleca zamach na brata. Wszyscy są przekonani, że Alejandro zginął w wypadku, jednak zostaje on uratowany. Bruno, przekonany o sukcesie, podsuwa matce sfałszowany akt ślubu i informuje Maríę José o śmierci Alejandra. Dziewczyna przyjeżdża na pogrzeb, a Bruno zastrasza jej ojca, Don Pedra, zmuszając go do współpracy. Gdy María José odmawia podziału spadku, grozi jej życiem ojca. Wraca do Meridy, nie wiedząc, że Alejandro żyje. Po wypadku Alejandro cierpi na amnezję – nie pamięta ślubu, ale z czasem zaczyna darzyć Maríę José sympatią. Ona również zakochuje się w nim, choć dręczą ją wyrzuty sumienia. Bruno, ogarnięty zazdrością, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Alejandro zaczyna coś podejrzewać i naciska na poznanie prawdy. María José staje przed dramatycznym wyborem – milczeć dla dobra rodziny czy ocalić ukochanego, ujawniając podstęp Bruno.

Zaklęta miłość: obsada serialu?

W serialu Zaklęta miłość występują m.in.:

Jacqueline Bracamontes jako María José

William Levy jako Alejandro Lombardo

David Zepeda jako Bruno

Daniela Romo

Gabriel Soto

Julián Gil

Ana Brenda Contreras

Serial Zaklęta miłość składa się z 90 odcinków.

Zaklęta miłość: kiedy premiera serialu?

Serial Zaklęta miłość od poniedziałku 4 sierpnia 2025 roku można oglądać na TVP VOD.