Armada. Tom 6 - recenzja komiksu

W ostatnich latach polscy fani Armady musieli wykazać się dużą cierpliwością. W 2020 roku został wydany przełomowy w całym cyklu tom 20 pod tytułem Aktualizacja, w którym mogliśmy wreszcie poznać tajemnice spowijające przeszłość Navis. Do tego momentu seria wychodziła w pojedynczych tomach, po czym Egmont wznowił ją, tym razem w wydaniach zbiorczych. To zapewne powód dłuższego oczekiwania – kolejne trzy tomy nie ukazały się pojedynczo, tylko w integralu. Niestety na następne będziemy czekać kilka lat, aż nazbiera się materiału. Zaletą zaś jest to, że za jednym zamachem dostajemy większą dawkę przygód kosmicznej agentki. I taki zestaw czyta się bardzo dobrze, z rosnącym zainteresowaniem, bo każdy z tomów to kamyk w kosmicznej intrydze, którą twórcy zapoczątkowali w Aktualizacji.

Po dwudziestym pierwszym tomie autorski tandem opuścił scenarzysta Jean David Morvan. I dlatego można było mieć obawy co do jakości kolejnych części. Tak się jednak nie stało – Philippe Buchet w roli zarówno rysownika, jak i scenarzysty sprawdza się bardzo dobrze. Seria złapała nowy wiatr w żagle i potrafi emocjonować nie mniej niż pierwsze tomy cyklu. To rzadkie w tak długich komiksowych seriach, ale w przypadku Armady po prostu sprawdzają się pewne patenty na świat przedstawiony, dzięki którym twórcy mogli tyle czasu bawić się w jego efektywne budowanie. O czym mowa?

Jak pamiętamy, Navis, główna bohaterka Armady, jest człowiekiem – jedynym w całym kosmicznym konwoju. Twórcy przez lata uwielbiali konfrontować jej ludzką naturę z innymi kosmicznymi rasami, ale nie poprzestawali na tym. Na przykład piąty tom jawnie nawiązywał do naszej rzeczywistości. Traktował o samobójczych zamachach i ideologicznych konfliktach, tyle że w scenerii innej planety. Takie nawiązanie do naszej współczesności mamy w dwudziestym pierwszym tomie serii –Ewakuacji. Jest to po prostu opowieść o kosmicznych uchodźcach, którzy (tak jak dzisiejsi imigranci) podróżują w niebezpiecznych warunkach w stronę lepszego świata. W tę podróż, przy okazji prowadząc kosmiczne śledztwo, wyrusza też Navis, dla której nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

Za każdym razem, kiedy otwieramy kolejny tom Armady, niemal przytłacza nas feeria kolorów. Kosmos w ujęciu Bucheta tętni życiem, a liczba ras, które twórca narysował w czasie całej serii, jest naprawdę ogromna. To właśnie kształtowanie zróżnicowanego wszechświata jest znakiem rozpoznawczym Armady, co dane jest nam odczuć w kolejnej przygodzie Navis pod tytułem Przeniesienie. Sama wizualizacja różnych galaktycznych ras to dla Bucheta za mało, dlatego dostajemy opowieść, w której niezwykle istotna jest tradycja i zwyczaje mieszkańców odległej planety. A że przy okazji dokładany jest kolejny element do śledztwa głównej bohaterki w sprawie jej ludzkich przodków, to tylko uatrakcyjnia fabułę.

W tych trzech opowieściach widać też, jak istotni są dla Navis jej najbliżsi. Bobo, który jest związany z bohaterką od początku serii, zszedł już jakiś czas temu na drugi plan. Został zastąpiony przez Yannseja i Julię, którzy stają się coraz ważniejsi dla fabuły Armady. To dla nich bohaterka jest gotowa zrobić wszystko, co działa także w drugą stronę.

Fabuła w ostatnim tomie pod tytułem Sprawa osobista mocno się zagęszcza, Buchet kontynuuje ciągnący się od jakiegoś czasu wątek Metamorfów i zgrabnie splata go z rewelacjami na temat ludzi znanych z Aktualizacji. Pokazuje także coraz większe zagrożenie dla Navis i jej bliskich, nakładając tytułową sprawę osobistą na potężną, kosmiczną intrygę. To jest właśnie w tej serii fascynujące, że w udany sposób łączy światotwórstwo z tymi najbardziej podstawowymi wartościami, które wyznaje główna bohaterka. Przede wszystkim jest to troska o innych, co pozwala wybuchowemu przecież charakterowi Navis i jej niecierpliwej naturze zazwyczaj wyhamować i wziąć się w garść – nawet jeśli ma ona milion powodów, żeby rozpętać kolejną kosmiczną awanturę. Czytelnicy rzecz jasna na takie awantury i Navis w akcji tylko czekają, ale na szczęście Buchet nie idzie w tej opowieści na łatwiznę i dostarcza więcej niż przyzwoitą fabułę. Świetnie wykreowany świat i charakterna bohaterka – czego chcieć więcej? Chyba tylko tego, żebyśmy znów nie musieli czekać na kolejne odsłony serii kilka lat, co niestety przy aktualnym modelu wydawniczym Armady jest raczej nie do uniknięcia.