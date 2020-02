Batwoman: sezon 1, odcinek 11 - recenzja

Batwoman miała szansę wyjść z bagna męczącego i nudnego konfliktu z Alice. Beth, czyli prawdziwa siostra Kate z alternatywnej Ziemi, to świetny punkt wyjścia do zakończenia tego wątku, czyli pewnie zabicia Alice i zapomnienia o tym, że w ogóle taka historia była prowadzona. Niestety, ale scenarzyści marnują wszystko, jak tylko mogą, banalnymi rozwiązaniami i szytymi grubymi nićmi fabularnymi decyzjami.

Weźmy za przykład straszną przewidywalność wątku Beth, która decyduje się udawać Alice, by uratować Kate i spółkę. Wszystko jest proste, wręcz oczywiste i nie ma mowy o żadnych zaskoczeniach. Jeśli ktokolwiek w życiu oglądał kilka seriali, proces rozwoju tej fabuły będzie nudny i kompletnie oklepany. Czasem można odnieść wrażenie, że twórcom brakuje scenarzystów, którzy potrafiliby wykorzystać całkiem niezłe pomysły, bo problem leży bardziej w ich realizacji.

Batwoman odcinek 11

Zresztą to samo tyczy się ucieczki Alice, która pokazuje niefrasobliwość scenarzystów Batwoman. Kobieta jest więźniem specjalnej agencji złożonej z komandosów, żołnierzy i tym podobnych twardzieli. Okazuje się, że Alice jest tak wspaniałą i niezrównaną wojowniczką, że dwóch przeciwników pokonuje, jakby byli losowymi młokosami z ulicy. Trudno to zaakceptować i w to uwierzyć, bo choreografowi walk nawet nie chciało się stworzyć złudzenia wyrównanego pojedynku. Wybrano banał, w którym nawet element zaskoczenia nie robi różnicy.

Jedynym plusem Batwoman są retrospekcje z młodości Alice, które dalej pokazują jak ukształtowało się jej szaleństwo. Oczywiście nie wchodzi ten wątek na głębsze rejony emocjonalne i psychologiczne, ale można docenić, że przynajmniej starano się nadać wartość przemianie tej postaci. Przynajmniej dzięki temu to postradanie zmysłów ma jakiś sens, a niewiele rzeczy w tym serialu go miało.

Batwoman ogląda się dobrze, ale trochę irytuje marnowanie naprawdę niezłych pomysłów. Obawiam się, że schemat z dwiema identycznymi postaciami na jednej Ziemi nie zostanie najlepiej wykorzystany. Ostatnia scena sugeruje otwarcie, że jedna z Beth musi umrzeć. Obawiam się, że nie będzie to dobry wybór.