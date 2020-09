Bernard Prince. Tom 1 - recenzja komiksu

Bernard Prince to kolejna otoczona swoistym nimbem kultu frankofońska seria komiksowa, która dzięki niezastąpionemu wydawnictwu Kurc zawitała do Polski. Do tego w eleganckich, opasłych albumach, zbierających pasjonujące perypetie tytułowego awanturnika. Poznajcie jedne z najlepszych europejskich opowieści przygodowych w wersji graficznej. Ku przygodzie!