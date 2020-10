BrzydUla 2 - odcinek 10 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 ma od kilku odcinków duży problem z wątkiem Maćka i jego zazdrości. Domniemam, że miało to być zabawne, a jest irytujące, banalne i nieprzemyślane. Wręcz można odnieść wrażenie, że cały motyw zazdrości nie ma najmniejszych podstaw fabularnych w odróżnieniu od tego, co dzieje się w małżeństwie Dobrzańskich. Gdy więc dochodzi do spotkania Maćka z Kacprem, domniemanym adoratorem małżonki, całość nie bawi, a staje się przyczynkiem do jeszcze większej obojętności i poirytowania. To jeden z takich wątków, które nie ma w sobie nic: ani emocji, ani humoru, ani fabularnego sensu.

Lepiej jest u Uli, która nadal przeżywa rozterki związane z tym, jak wygląda. Efektem tego jest brak pewności siebie i zarwane łóżko. Cały wątek ma jak najbardziej sens, bo dzięki wydarzeniom bohaterka zostaje nakierowana na odpowiednią ścieżkę odnalezienia samej siebie. Nie jest to też nic dziwnego, że po latach zagubiła się i straciła swój ogień. Bynajmniej nie wyrokowałbym osadzenia tego w krzywdzących stereotypach, bo wszystko znaki wskazują, że rozwój Uli na tym etapie kieruje się w stronę powrotu do osoby, którą wszyscy lubią, ale zarazem kogoś nowego. Ula nigdy już nie będzie taka sama, bo 10 lat to szmat czasu, ale odnalezienie tego pazura może i cała droga do tego celu może być całkiem niezłym wątkiem BrzydUli 2.

BrzydUla 2 - odcinek 10

W firmie Fedo i Dobrzański źle się dzieje. Wiedzieliśmy to od dawna, więc trudno się dziwić, że jest gorzej niż przypuszczaliśmy. Twórcy musieli w końcu poruszyć kwestię Pshemko, o którego nieobecności wiedzieliśmy jeszcze przed premierą. Cały motyw ze spotkaniem wypada dobrze, nawet zabawnie w swoim absurdzie i wszystko wskazuje na to, że doprowadzi do istotnego rozwoju fabuły. Można również się domyślić, że cały ten chaos wynika z tego, iż Marek nie radzi sobie bez Uli w pracy. A to tym bardziej świadczy o tym, w jakim kierunku BrzydUla 2 powinna pójść.

BrzydUla 2 troszkę obniża loty, ale jeśli wątek Maćka szybko się zakończy, jakość powinna wrócić do normy. Twórców tego serialu stać na więcej.