BrzydUla 2 - odcinek 100 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

BrzydUla 2 w 100. odcinku jest serialem takim jak zawsze. Nie jest to jakaś szczególna wada. Przyznaję jednak, że mimo wszystko czuć trochę niedosyt. To przecież szansa na to, by zrobić coś spektakularnego i ważnego. Przeważnie takie jubileusze tak właśnie są traktowane przez twórców, więc brak takich ruchów jest odczuwalny.

Pomysł na panią Dąbrowską to najgorszy wątek w historii całego serialu. Z jednej strony jest on bardzo realistyczny i wiarygodny, bo wielu z nas zna starsze panie, które zawsze interesują się sprawami innych ludzi. Z drugiej strony serial wydaje się popadać w skrajność w tym aspekcie, bo pani Dąbrowska jest szalenie irytującą bohaterką. Zbyt płaską charakterologicznie, by jej motywacje mogły sprawić, że widzowie ją zrozumieją. Wszędobylska starsza pani prawdopodobnie bardziej będzie działać na nerwy widzom, niż rodzinie Cieplak, a to jest ruch, który obniża jakość serialu.

BrzydUla 2 - odcinek 100

BrzydUla 2 jest dziwna w odbiorze od czasu wyjazdu Uli z dziećmi na wakacje do Grecji. Ta dynamika jednak miała znaczenie i odpowiednio budowała emocje. W tym odcinku Marek wirtualnie bawi się z nimi na tym urlopie, ale my ich jedynie słyszymy. Nie możemy zobaczyć Uli i spółki. Wiadomo, że takie przerwy pracy aktorów mają swoje przyczyny, ale to pokazuje, jak Julia Kamińska jest ważna dla tego serialu. Filip Bobek robi, co może, ale jego wątek jest tylko jednym z kilku. Co ciekawe, cała sytuacja jest znów sugestią, że powrót do Uli będzie formalnością. Twórcy bawią się tym motywem, starając się swobodnie to przeciągać, ale odpowiednie tropy mają prawo przyciągnąć do ekranu.

BrzydUla 2 tym razem wypada przeciętnie, a o wydarzeniach w historii Violi knującej z Gośką niewiele można powiedzieć. Postacie są podobne do siebie, a plan zemsty na Huu ma sens. Jednak to nie ratuje odcinka, który zbyt wiele nie wnosi.