BrzydUla 2 - odcinek 105 - recenzja

BrzydUla 2 w 105. odcinku więcej uwagi poświęca postaciom drugoplanowym lub wątkom, które nie mają bezpośredniego wpływu na główną akcję. I tak w epizodzie przyglądać możemy się krawcowym, bufetowej oraz księgowym. Problem jednak w tym, że sceny z ich udziałem nie są specjalnie ciekawe i momentami wieje nudą. Najgorzej wypada wątek prowadzącej bufet – rozumiem, że pierwsza ze scen była konieczna dla lokowania produktu, ale dalsze rozwinięcie żywnościowego przedsięwzięcia Eli było zbyteczne. Niewiele do serialu wnosi też „wdrożenie” przez Turka księgowej Ewy Wróbel czy kolejne wtopy Angeliki, której poczynania zaczynają nam być totalnie obojętne – a to nie jest dobre dla serialu.

Nie zachwycił także wątek krawcowych, lecz dzięki niemu mieliśmy możliwość spotkania z projektantami. Chociaż odcinek jedynie powtarza, to, co już wiemy o Miro i Sławo, to te postaci są na tyle barwne, że ich obecność pozytywnie wpłynęła na odcinek. Kolejny raz ukazano nam, iż pomysł na projektantów opiera się na kontraście. I chociaż to bardzo prosty zabieg, to w lekkim serialu, jakim jest BrzydUla 2, sprawdza się całkiem dobrze.

Brzydula 2 - odcinek 105

Od kilku odcinków dostrzec możemy, że niedobrze dzieje się z Turkiem. Jego nieracjonalna decyzja o powierzeniu Bożenie nowego projektu jest na to kolejnym dowodem. I może taki pomysł miał nas zaskoczyć, ukazując jednocześnie dziwność relacji księgowej i Adama, ale wydaje się być jedynie dowodem na to, że ich związek nie wniesie już raczej do serialu nic ciekawego.

Najmocniejszym punktem tego odcinka produkcji BrzydUla 2 jest niewątpliwie zaskakujące zakończenie. Problem jednak w tym, że można odnieść wrażenie, iż na cały odcinek zaplanowano tylko ten jeden ciekawy moment. I chociaż sprawi on, że sięgniemy po kolejne epizody, to jednak nieco za mało, byśmy automatycznie zapomnieli o całym, niekoniecznie rozrywkowym epizodzie.