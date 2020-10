BrzydUla 2 - odcinek 19 - recenzja

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 ma na razie ciągle ten sam problem z wątkiem w domu Dobrzańskich, w którym nadal waletuje Bazyli. Postać zbyteczna, niepotrzebna i dziwacznie wykorzystana ku niewiadomemu celu. Gdyby chociaż on był dostrzegalny na horyzoncie, można byłoby przymknąć na to oko, ale nic takiego nie ma. Ot, jest, wprowadza zamieszanie i jakimś cudem w nie tak wielkim domu potrafi ukryć się niepostrzeżenie. Już nawet można byłoby jakoś to przyjąć do wiadomości, gdyby był w tym wątek romantyczny z Beatką, a tak to wydaje się wątek wepchnięty na siłę. Oby jak najszybciej zamknięto tę historię.

Sprawnie wygląda rozwój Uli, która w końcu szykuje się do powrotu do pracy po latach macierzyństwa. Wątek dość uniwersalny, z którym na pewno wielu widzów będzie mogło się utożsamić. Niepokój, lęk i powolne budowanie pewności, że dzieci dadzą radę. W tym wątku tradycyjnie już problemem jest postać grana przez Czeczota. Ponownie potencjał najlepszego przyjaciela Uli jest marnowany.

BrzydUla 2

Pojawienie się Pauliny Febo nieźle zamieszało w firmie Marka i, co jest bardzo dostrzegalne, zminimalizowało obecność Nadii. To dość ciekawy ruch, gdy w pierwszych odcinków potencjalny romans odgrywał ważną rolę, a teraz został zepchnięty w tło. Okazuje się to dobrym pomysłem, bo wałkowanie ciągle tego samego zbyt długo odbiłoby się czkawką. A tak Febo miesza i widać, że wątek sprzedaży akcji firmy należącej do niej i Aleksa jest po prostu ciekawszy i ma większy potencjał.

Łukasz Simlat jako Adam Turek kradnie ten serial. Po raz kolejny jego wątek potrafi rozbawić, choć przecież tu nikt nie tworzy skomplikowanej i wymyślnej komedii. Ot, zwykły humor sytuacyjny. Dzięki temu jednak jak Simlat gra i jak Turek został opisany, można się pośmiać. A jego spotkanie z Pauliną przy windzie ostatecznie stawia kropkę nad i. Dzięki takim wątkom BrzydUla 2 jest nadal wesołym serialem.

BrzydUla 2 utrzymuje poziom rozrywkowy, dostarczając widzom emocji, śmiechu i pozytywnej energii.