Legendy Star Wars kontra istota wyjęta z horroru. Oto zapowiedź nowej miniserii Tales of the Nightlands

Od jakiegoś czasu mówi się o nowym projekcie ze świata Gwiezdnych Wojen, który miałby być horrorem. O jego istnieniu powiedział twórca Andora, Tony Gilroy. Chociaż szczegółów na razie nie poznano, to Star Wars przygotowuje inną historię grozy.

Za miniserię zatytułowaną Star Wars: Tales of the Nightlands odpowiedzialne będzie Dark Horse Comics. Za scenariusz odpowiada Cavan Scott, który jest mistrzem w tym gatunku. Ilustracje do każdej części sporządzi inny artysta:

#1 - Soo Lee

#2 - Vicenzo Riccardi

#3 - Robert Hack

Francesco Francavilla jest odpowiedzialny za przerażającą okładkę. Historia ma opowiedzieć o nowym, wielkim zagrożeniu dla galaktyki, czyli Nightlanderze. Będzie on walczyć z legendarnymi herosami i reprezentantami poszczególnych kinowych Trylogii. Za design istoty odpowiedzialny jest Iain McCaig, który w przeszłości zaprojektował Darth Maula.

Star Wars: Tales of the Nightlands - opis fabuł

Twi'Lekowie z planety Ryloth szepczą o krainie zwanej Nightlands, gdzie spoczywają duchy zmarłych. Wedle legendy są pewne noce, kiedy zasłona pomiędzy tym światem a światem żywych jest tak cienka, że obie strony mogą się ze sobą komunikować. W ten sposób do świata odległej galaktyki zostanie wypuszczony Nightlander - przerażająca istota, której celem jest opętanie potężnych, żyjących nosicieli aby nieść zagładę w całej galaktyce.

Każda część przedstawia inne pokolenie galaktycznych wojowników walczących przeciwko Nightlanderowi. W pierwszym zeszycie stanie naprzeciw tej istocie młody Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi, którzy odwiedzili Ryloth z zamiarem przywołania Qui-Gon Jinna, z którym chcieli się ostatecznie pożegnać. Niestety, kiedy Anakin skontaktuje się z Nightlands, to nie jego stary przyjaciel odpowie na wezwanie. W kolejnych zeszytach naprzeciw potężnej istoty stanie Luke i Leia, a także Rey oraz Finn.

