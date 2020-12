BrzydUla 2 - odcinek 44 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 mimo wszystko zaskakuje, bo doprowadza do oczekiwanej konfrontacji Uli z Markiem. Co prawda, telefoniczne starcie nie gwarantuje tylu emocji, co powinno, ale idzie w smutnym kierunku. Ta rozmowa pokazuje cały problem małżeństwa Dobrzańskich, czyli totalny brak komunikacji po 10 latach związku. Ula wyjawia mężowi, że go zdradziła, choć cały czas podejrzewała go o to samo. My jednak doskonale wiemy, że nigdy by tego nie zrobił miłości swojego życia. Odwrócenie tej sytuacji, gdy przez tyle odcinków budowano wrażenie, że Marek może być tym złym, okazuje się trafne i mocne, bo wywraca wszystko do góry nogami. Z jednej strony wiemy, że Marek jest troszkę winny, bo ukrył prawdę, ale z drugiej strony poza domysłami Ula nie miała żadnego dowodu. Troszkę można jej współczuć, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że bohaterka sama na to zapracowała.

Dobrze też wypadają sceny Pauliny i Uli, które zostaną inaczej odebrane przez widzów znających poprzedni sezon. Wiemy w końcu, jaką te kobiety mają historię, więc gdy Paulina przychodzi i mówi, że chce się pożegnać z przyjaciółką, reakcja Uli jest zrozumiała i naturalna. Hipokryzja Febo jest dość jasna, ale w kluczowym momencie, gdy mówi, że Ula czuje to samo co ona kiedyś, mimo wszystko wzbudza emocje. Pokazuje bowiem, że choć mamy do czynienia z bajką, to w tym wszystkim nie każda postać jest bez skazy.

BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinka

BrzydUla 2 - odcinek 44

Motyw przewodni serialu BrzydUla 2, czyli brak umiejętności komunikowania się, jest też widoczny w rozmowach Sebastiana i Nadii z Ulą. Wiem, że to zamierzony zabieg scenarzystów, ale to właśnie pokazuje pewne problemy współczesności. Gdy ludzie znają się, rozmawiają ze sobą, ale siebie nie rozumieją, nie potrafią się z różnych przyczyn komunikować. Ostatecznie, gdy poznajemy prawdę o Nadii, która okazuje się specjalistką od zarządzania kryzysowego, można uznać, że to była oczywistość. W końcu punktem wyjścia były problemy firmy i ego Marka, który bał się przyznać Uli, że nie daje rady. A to, biorąc pod uwagę zdradę Uli, doprowadzi do jeszcze większych emocji.

Nie powiem, BrzydUla 2 nabrała wiatru w żagle i po lekkim przeciąganiu w końcu daje jakieś emocje, humor i - co ważne - odpowiedzi na pytania.