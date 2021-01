BrzydUla 2 - odcinek 68 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

Chociaż BrzydUla 2 w 67. odcinku pozostawiła widzów w stanie zawieszenia i część z nas liczyła na korzystny dla F&D obrót sytuacji, to jednak 68. epizod rozwiał tę nadzieję. Z doświadczenia wiemy już przecież, że gdzie pojawia się Viola, tam w pakiecie dostajemy kłopoty. Twórcy nie zaskoczyli nas wyjątkiem od tej reguły. Finalnie więc konflikt pomiędzy domem mody a panem Hu ponownie zaistniał. Możemy jednak podejrzewać, że do skutku mogą dojść sugestie Nadii, by jednak nie rezygnować z umowy z Hu Corp. Pojawia się pytanie, czy to właśnie ten deal sprawi, że firma wyjdzie na prostą z kryzysu, czy też (co bardziej prawdopodobne) interesy z korporacją powiązaną ze światem przestępczym dadzą pretekst do kolejnych komplikacji.

Samo zaś zachowanie Violi może być dla widzów drażniące. Nie da się ukryć, że fizyczny atak na męża jest przekroczeniem pewnej granicy. Oczywiście twórcy przypomnieli nam kolejny raz, że Violetta wyszła za Hu jedynie dla pieniędzy. W połączeniu z kilkakrotnie powtarzanym słowem „rozwód” w (ogólnie całkiem dobrej) scenie u prawnika, możemy mieć już pewność, że bohaterka zdecydowana jest zakończyć ten związek. Zanim to jednak nastąpi, tych dwoje czeka zapewne wiele perypetii, a w najbliższym czasie możemy spodziewać się, iż poruszona zostanie kwestia kradzieży saszetki.

BrzydUla 2 - odcinek 68

Najciekawszym motywem tego odcinka serialu BrzydUla 2 bez wątpienia okazały się zmartwienia dzieci Dobrzańskich o zdrowie ojca. Nie często ich pociechy mają tak istotny wpływ na fabułę. Bo chociaż mogliśmy spodziewać się, jakie konsekwencje będzie mieć finał poszukiwania przez nich diagnozy, to jednak pojawienie się Artura na horyzoncie jest mocnym zakończeniem epizodu. Takie zamknięcie odcinka nie tylko sprawia, że widzowie współczują Markowi, ale przynosi też ciekawe możliwości fabularne. Chociaż rozmowa Dobrzańskich znów stanęła pod znakiem zapytania, to pojawiła się szansa na bardzo emocjonujące i interesujące spotkanie Marka i Artura. Oby twórcy zdecydowali się skonfrontować mężczyzn.