Bupkis: sezon 1 - recenzja

Pete Davidson kojarzony jest głównie z Saturday Night Live i romansami z hollywoodzkimi gwiazdami. Jednakże Bupkis, najnowsza produkcja koncentrująca się na jego życiu, pokazuje go z zupełnie innej strony. Serial, choć w dużej mierze humorystyczny, zaskakuje głębokimi, introspektywnymi wątkami.

Początkowo można by sądzić, że Bupkis będzie kolejnym niewyróżniającym się tytułem, próbującym uchwycić życie komika. Jednak już po kilku odcinkach widzimy, że twórcy – w tym Davidson, Dave Sirus oraz Judah Miller – postawili na coś więcej niż tylko humorystyczny rzut oka na znane postacie. Serial jest bogaty w emocje i przedstawia Davidsona jako pełnowymiarowego bohatera, a nie tylko komika z SNL. Oprócz wszechobecnego, często absurdalnego humoru oraz surrealistycznych sytuacji produkcja porusza ważne tematy. Najważniejszym z nich jest zdrowie psychiczne. Depresja lub inne problemy, takie jak uzależnienie czy radzenie sobie z hejtem, mogą dotknąć każdego, niezależnie od zawodu, statusu i pochodzenia. Bupkis podkreśla, że warto porozmawiać z kimś o przeciwnościach losu i szukać pomocy (najlepiej u specjalistów).

W Bupkis niewątpliwie zaskakuje moc aktorska Joe Pesciego, który wciela się w dziadka głównego bohatera. Jego charyzma i doświadczenie dodają serialowi autentyczności, a chemia pomiędzy nim a Davidsonem jest widoczna od razu. Wspólne sceny obu aktorów są prawdziwą ucztą dla oka i jednym z największych atutów produkcji. Z całego serialu to Pesci podobał mi się najbardziej. Zawsze kojarzyłem go z produkcjami gangsterskimi i trudno mi było wyobrazić go sobie w roli dziadka. Jego postać została świetnie napisana – nie straciła pazura i w dalszym ciągu można wyczuć w nim ten charakterystyczny gangsterski „vibe”. Obecność znanej z Rodziny Soprano Edie Falco i gościnne występy gwiazd, takich jak Bobby Cannavale czy Stev Buscemi, udowadniają, że zadbano o aktorstwo na wysokim poziomie.

Pete Davidson nie jest może tak dobrze znany polskiej publiczności, ale warto dać mu szansę i spojrzeć na jego twórczość z innej perspektywy. Jego naturalny talent aktorski oraz charyzma są niezaprzeczalne. Serial pozwala na głębsze zrozumienie postaci, nie tylko jako komika, ale też jako człowieka z przemyśleniami, emocjami i wartościami. Choć nie wszystkie wątki w Bupkis są równie mocne, większość z nich gwarantuje solidną dawkę rozrywki oraz refleksji. Pewne tematy (np. wątek odwyku) mogły zostać lepiej zbadane, ale i tak serial zdecydowanie wyróżnia się na tle innych produkcji komediowych. Głębia, autentyzm oraz znakomita obsada czynią go jedną z ciekawszych serialowych premier tego roku.

Bupkis to serial pełen niespodzianek. Pomimo że główny nacisk położony jest na humor, produkcja ta dostarcza również sporo przemyśleń na temat życia, rodziny i relacji z bliskimi. Davidson i reszta obsady, m.in. niesamowity Joe Pesci oraz Edie Falco, prezentują solidne, przekonujące aktorstwo. Serial bardzo mi się podobał. Zdecydowanie warto dodać go do swojej listy "do obejrzenia".