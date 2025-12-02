Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Co. Za. Radość. - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 3 grudnia 2025

Co. Za. Radość. to świąteczny film platformy Prime Video z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Nie jest to komedia romantyczna w świątecznym wydaniu, ale coś zupełnie innego i bardzo zaskakującego, bo przypomina o tym, co w Ś​więtach najważniejsze, opowiadając o tym skutecznie i z emocjami.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
3 grudnia 2025
Data premiery w Polsce: 3 grudnia 2025
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Co. Za. Radość. fot. materiały prasowe
Reklama

Co. Za. Radość. to bardzo odświeżające doświadczenie, którego trudno tak do końca było oczekiwać po zwiastunie. Zauważmy, że przez wiele ostatnich lat film na święta Bożego Narodzenia to zazwyczaj dość mało pomysłowa sztampa, najczęściej utrzymana w przewidywalnych ramach gatunku komedii romantycznych. Prime Video zaskoczyło i to bardzo filmem czułym, mądrym, oryginalnym i dającym do myślenia, jednocześnie niezapominającym o odpowiedniej dawce świątecznego nastroju i emocji. Stawiam, że to zasługa reżysera Michaela Showaltera, który w 2017 roku zaskoczył świat, pokazując, że komedia romantyczna I tak cię kocham może zostać nominowana do Oscara, a jego reżyseria dała wyjątkowy, mądry i poruszający film. Widać w nowej produkcji streamingowej to wyczucie, balans poszczególnych elementów i rękę reżysera, który, choć teoretycznie operuje oczywistościami, robi to nadzwyczaj umiejętnie, ciągle pozostawiając widza zaangażowanym.

Jakimś cudem reżyser potrafi Co. Za. Radość utrzymać w równowadze między czymś lekkim i poważnym, co znów przypomina mi wspomnianą, wybitnie udaną komedię romantyczną. Ma jednak mocny atut w talii kart w postaci Michelle Pfeiffer, która staje się na ekranie kimś wbrew oczekiwaniu wyjątkowo zwyczajnym. Kimś, w kogo możemy uwierzyć i w kim możemy dostrzec uniwersalny obraz niedocenianej matki. Takiej, która jest brana za pewnik i nigdy nie słyszy słów docenienia, zwyczajnego „dziękuję” czy „pomogę ci”. To właśnie jest emocjonalne centrum, ale i siła uniwersalności przesłania. To działa na emocje w sposób przedziwny, bo choć teoretycznie widzimy, co się dzieje, zwłaszcza podczas przedświątecznej kolacji, gdy matka przypomina kelnerkę, to podane jest to z wyczuciem. Tak dziwnie angażująco, z powagą i dystansem, przez co trudno nie pomyśleć o tym, co ten obraz przedstawia. Tak jakby twórcy, opowiadając historię matki, bez której ciężkiej pracy nie byłoby Świąt, chcieli przypomnieć każdemu z nas: nie bierzmy innych za pewnik. Nawet za maską uśmiechu, świątecznej czułości i tytanicznej pracy może skrywać się zmęczenie, totalne przygnębienie i bezkresne pokłady przykrości. Bo nie doceniamy, bo nie wspieramy, bo nie zauważamy. Film pięknie o tym mówi prostymi środkami, ale nigdy nie popada przy tym w banał, utrzymując jakościowy sens.

Oh. What. Fun.

arrow-left
Oh. What. Fun.
Źródło:
arrow-right

To chyba jest w Co. Za. Radość. tak bardzo zaskakujące. Tu nie ma nic skomplikowanego, a przecież sama tematyka – „nie brać ważnej bliskiej osoby za pewnik” – jest pewnego rodzaju truizmem. Tylko w tym właśnie tkwi siła tego filmu: nie ma bynajmniej nic złego w mówieniu o czymś pozornie oczywistym, gdy robi się to sprawnie i dobrze. Cały problem tego motywu jest taki, że on atakuje nas w rzeczywistości znienacka: nawet możemy nie być świadomi, że nie ma nas w życiu drugiej osoby, bo już automatycznie przeszliśmy z tym do porządku dziennego. Nie staramy się, nie walczymy o to, by nie była w tym sama. A ta świąteczna historia pokazuje, że to wydarzenie najczęściej właśnie kreują matki, którym zwyczajnie zależy. Gdy w pewnym momencie, ciekawie nawiązującym do Kevina samego w domu, mamy przekroczenie granicy, trudno tego nie poczuć gdzieś głęboko. Nie mówię nawet o wzruszeniu do łez, bo te emocje, które film wywołuje, nie są tego typu. To bardziej coś, co zaczyna gdzieś tam głęboko doskwierać, bo daje do myślenia, czy my nie robimy tak samo. Kiedy jednak dochodzi do tych momentów kluczowych i kulminacyjnych, nic w tym nie jest aż tak proste, jak by się chciało. Szczerość autentycznych emocji na ekranie przekonuje, a znakomita Michelle Pfeiffer pozwala w to wejść bez wyrzutów sumienia.

Niewykluczone, że na bardzo pozytywny odbiór Co. Za. Radość. ma jakiś wpływ obniżenie poprzeczki oczekiwania po tym, jak od lat nie mieliśmy oryginalnego i ciekawego filmu świątecznego. Jednak to tylko jakiś procent, który zawsze kształtuje nasz odbiór, bo obok tego mamy po prostu dobry, ważny pomysł, lekki dystans w wielu momentach, który generuje dziwnie naturalny humor, nieoparty na wywołujących zażenowanie gagach, oraz prawdziwe emocje, które przypomniały mi o czymś. O tym, że ani ten film nie jest o ucieczce matki, która miała dość, ani Kevin sam w domu nie jest o obronie przed rabusiami. To wszystko jest o rodzinie, więzi, wartościowych, głębszych emocjach i docenianiu bliskich, póki ich mamy. Czy to nie jest cel filmu świątecznego – by dać coś tak pozytywnego widzowi? 

Co. Za. Radość
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Co. Za. Radość
Co. Za. Radość Komedia

7,6

2017
I tak cię kocham
Oglądaj TERAZ I tak cię kocham Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Thor w MCU
-

Marvel oficjalnie ujawnił 4 grupy Avengers: Doomsday. Ogromne zaskoczenie w teamie Sama Wilsona

2 Gomorrah - The Origins
-

Nowa Gomorra nadchodzi. Pełny zwiastun prequela kultowego serialu!

3 Matthias Schoenaerts
-

Film Supergirl ma problem. Aktor z obsady skazany na więzienie

4 Władcy Wszechświata
-

He-Man ma zaskoczyć w 2026 roku. Aktor zapowiada coś nietypowego w gatunku

5 Samsung Galaxy Z TriFold
-

Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie: 10-calowe kino w kieszeni i powalająca cena!

6 Samotnik / Shelter - driver
-

Jason Statham rozpocznie 2026 rok od łomotu. Zwiastun nowego filmu wiele obiecuje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

6

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV