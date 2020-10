Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077 - recenzja książki

Pierwsze, co rzuca się w oczy w przypadku Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077, to przepiękne wydanie. Całość jest w formacie A4, naładowana niesamowitymi ilustracjami. Wykorzystane w środku kolory – przede wszystkim bardzo rozpoznawalny, charakterystyczny żółty – ani na moment nie łamią wizualnej tożsamości marki, co jest dobre nie tylko z estetycznego, ale i marketingowego punktu widzenia. Widać tu kawał dobrej roboty i starania, jakie Dark Horse Books włożyło w powstanie tej książki.

Całość prezentowana jest w formie serii artykułów pisanych do fikcyjnego periodyku "Night City Inquirer". Objawia się to nie tylko w treści, ale też w sposobie łamania tekstu, a także w kolorowych i klimatycznych reklamach produktów, usług i firm wyjętych ze świata gry. I nie są to bynajmniej ozdobne wstawki, na które tylko rzucimy okiem. Każdy bowiem element, nawet wspomniane reklamy, zostały dopracowany w najmniejszym detalu i służą do pogłębienia immersji i przedstawienia świata.

To wszystko tworzy wrażenie czytania najprawdziwszego przewodnika turysytyczno-kulturowego. I trzeba przyznać, że sprawdza się naprawdę wspaniale. Książka obejmuje każdy chyba możliwy aspekt, który może zainteresować tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o świecie stworzonym przez Mike’a Pondsmitha i rozbudowanym przez CD PROJEKT RED. Sytuacja geopolityczna? Proszę bardzo, lekcja historii też się znajdzie. Przegląd technologii - począwszy od pojazdów, a skończywszy na cyberwszczepach? Jak najbardziej! Kompendium wiedzy o Night City, które (nie ukrywajmy!) jest jednym z bohaterów tej produkcji? Oczywiście, to samo tyczy się jego mieszkańców, a także tworzonych przez nich gangów i innych organizacji, ważnych lokacji, jak kluby nocne, miejsca spotkań najemników i tym podobne. Każda z sześciu dzielnic została bardzo dokładnie przedstawiona.

Powiem więcej, dzięki temu wszystkiemu, w połączeniu ze świetnymi materiałami promocyjnymi takimi jak Night City Wire, gracze już teraz mogą snuć plany i konspekty swoich postaci w nadchodzącym tytule. W co się uzbroić, jakiego rodzaju wszczepów szukać, czy warto ryzykować netrunning, czym dokładnie jest braindance i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Zawarte tu opisy dają również dobre wyobrażenie różnorakich gangów i organizacji, które spotkamy w grze i z którymi z powodu naszych różnic światopoglądowych czy zwyczajnego pragmatyzmu będziemy chcieli (bądź nie) nawiązać głębsze relacje.

Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077

A wszystko to podano w naprawdę przystępnej dla każdego formie, dbając zarówno o nowych graczy, jak i weteranów papierowego systemu RPG. Sam gram w Cyberpunka 2020 od przeszło 2 dekad i jestem bardzo wdzięczny, że książka ta się ukazała. Sporo działo się w latach 2020-2077 i przydało mi się uzupełnienie wiedzy o świecie, w którym planuję spędzić kolejne setki godzin, tym razem w wersji cyfrowej. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że MG, czekający na Cyberpunk Red, mogą śmiało skorzystać z tego przewodnika jako suplementu do edycji 2020 i spokojnie poprowadzić sesję w nowym świecie po Czwartej Wojnie Korporacyjnej.

Polecam tę książkę każdemu, kto szykuje się do grania w Cyberpunk 2077 i chce dowiedzieć się czegoś więcej o świecie. To piękne, niezwykle ciekawe kompendium wiedzy, dzięki któremu uzyskamy wystarczająco dużo informacji, żeby w pełni zrozumieć świat, w jaki zostaniemy rzucenia, a jednocześnie na tyle mało, że jeszcze ogrom rzeczy pozostanie nam do samodzielnego odkrycia.