Dublerka - recenzja książki

Albatros

Sophie Hannah, Clare Mackintosh , B.A. Paris, Holly Brown to autorki bestsellerowych powieści kryminalnych i thrillerów, które wydawane są na całym świecie. W Polsce szerszemu gronu czytelników znana jest B.A. Paris – do tej pory ukazały się u nas jej 4 książki, m.in. Za zamkniętymi drzwiami, Na skraju załamania czy Dylemat – oraz Sophie Hannah i jej cykl o konstablu Simonie Waterhouse.

Dublerka opowiada historię czterech matek, których córki uczęszczają do prestiżowej akademii sztuk scenicznych w Londynie. Dziewczyny, chociaż tworzą zgraną paczkę, nieustannie muszą rywalizować o główną rolę w przedstawieniu, które ma im otworzyć drzwi do dalszej kariery. Wszystko komplikuje się - i to nie tylko jeśli chodzi o wynik rywalizacji - gdy w szkole pojawia się nowa uczennica. Ktoś zaczyna nękać przyszłe aktorki, a groźby stają się coraz bardziej niebezpieczne. Sprawy w swoje ręce biorą matki, które rozpoczynają śledztwo.

Carolyn, Bronnie, Elise i Kendall to matki, które są dla swoich pociech zrobić wszystko. Nie cofną się również przed nielegalnymi działaniami. Każda z nich na swój sposób wychowuje dzieci i każda spotyka się z krytyką ze strony pozostałych „przyjaciółek”. Autorki odmalowały cztery zupełnie inne portrety psychologiczne. W Dublerce znajdziemy prawniczkę, kobietę skupioną na rozwijaniu firmy, miłośniczkę domowego ogniska oraz matkę, która dla swojego dziecka jest w stanie porzucić dotychczasowe życie i wyprowadzić się na drugi koniec świata. Jednak życie każdej z nich to tylko pozory. Z czasem na jaw zaczynają wychodzić skrywane przez bohaterki tajemnice, które pokazują, że ich codzienność nie jest tak idealna, jak każda z nich stara się ją pokazywać.

Źródło: Albatros

Carolyn, Bronnie, Elise i Kendall przeciwnie do swoich córek nie stanowią zgranej grupy. Wydaje się, że walka o rolę w przedstawieniach, o pozycję w szkole toczy się właśnie między nimi. Każda z nich chce, żeby to jej córka była najlepsza. Między paniami nagminne dochodzi do sprzeczek. Nie potrafią się zjednoczyć również wtedy, gdy ich córkom zaczyna grozić niebezpieczeństwo z rąk tajemniczego prześladowcy. Każda z bohaterek prowadzi swoje własne śledztwo w sprawie dręczyciela. Wszystkie skupiają się na innych poszlakach, obwiniają o sytuację inne osoby. Dzięki temu mamy okazję poznać tę historię z wielu punktów widzenia. Odkrywamy tajemnice również z życia poszczególnych bohaterek. Chociaż powieść pisały cztery autorki całość jest spójna i poszczególne historie dobrze się ze sobą łączą.

W Dublerce nie ma miejsca na nudę. Akcja trzyma w napięciu od początku i taki stan utrzymuje się aż do ostatniej strony. Autorki w swojej powieści idealnie pokazały jak szybko z dręczyciela można stać się ofiarą. Córki głównych bohaterek schodzą tutaj na dalszy plan, dowiadujemy się o nich niewiele. Więcej miejsca poświęca się w Dublerce nowej uczennicy, Imogen, którą obwinia się o zaistniałą w akademii sytuację. Niektóre sceny z nią mogą przyprawić czytelnika o ciarki.

Dublerka to dobrze skonstruowany, wielowątkowy thriller psychologiczny. To powieść, od której trudno się oderwać, chcąc jak najszybciej poznać zakończenie. Końcówka, chociaż prowadzi do rozwiązania wszystkich wątków, zostawia czytelnika z mętlikiem i sprawia, że miałby jeszcze ochotę poczytać o poznanych na kartach powieści bohaterkach.