Grunwald 1410 - recenzja książki

Jan Wróbel jest z wykształcenia historykiem i nauczycielem. Ma na swoim koncie takie książki jak Jak przetrwać w szkole i nie zwariować, gościł też w programach publicystycznych w TV i w radiu. Gdy dowiedziałam się, że wziął na warsztat bitwę pod Grunwaldem, czekałam na tę książkę z dużą ciekawością, wiele sobie po niej obiecując. Nie zawiodłam się.

Autor daje nam zupełnie nowe spojrzenie na wydarzenie, które jest omawiane w szkołach, na rynku nie brakuje publikacji łącznie z zekranizowaną powieścią Henryka Sienkiewicza Krzyżacy. Wróbel nie tylko odtwarza wydarzenia z samej bitwy. Wiele miejsca poświęca temu, co wydarzyło się na scenie politycznej i poprzedzało samą bitwę. Jest to bezcenne do zrozumienia samego wydarzenia i jego wpływu na historię świata. Swoją książkę wzbogaca analizowaniem nie tylko kronik z epoki, ale także umieszcza nawiązania do najnowszych prac historyków polskich i zagranicznych. Czasem nawet wdaje się z nimi w polemiki. Ja osobiście byłam zaskoczona tym, jak wiele jest opinii i sporów.

Książka podzielona jest na trzy części. Można wyszczególnić: przebieg bitwy i oszacowanie szans Krzyżaków, następnie opis samego konfliktu i na koniec autor zagłębia się w konsekwencje tego wydarzenia.

Grunwald 1410 jest książką bardzo dynamiczną. Autor wykonał kawał naukowej roboty. Ukazuje zakłamania w kronikach, stawia wiele pytań. Omawia specyfikę miejsca bitwy, zadaje pytania, kto jest winny opóźnienia w ataku na zamek w Malborku, co wpłynęło na to, że w roku bitwy nie udało się go zdobyć. Wielokrotnie odnosi się do ówczesnej sytuacji politycznej. A co najciekawsze, zadaje pytania o możliwe scenariusze, czyli np. co by było, gdyby Krzyżacy wygrali.

Grunwald jest z pewnością tematem, który interesuje historyków, ale książka Wróbla jest bardzo dobrze napisana, jest ciekawa sama w sobie, a język jest łatwy do przyswojenia, wartki i daleko mu do naukowego wywodu.

Po tę pozycję może z powodzeniem sięgnąć każdy, kto choć odrobinę interesuje się tematem i chce przeczytać coś naprawdę dobrego.