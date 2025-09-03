Reklama
placeholder

Hell is Us - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 4 września 2025

Hell is Us łączy znajome elementy i mechaniki, ale w dość niecodzienny sposób. Twórcy wrzucają graczy w świat, a następnie zostawiają ich samych sobie. Nie ma tutaj prowadzenia za rękę czy mapy wskazującej cel. Czy w tym szaleństwie jest metoda?
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
4 września 2025
Data premiery w Polsce: 4 września 2025
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  recenzja 
recenzja gry hell is us
Hell is Us fot. Nacon
Reklama

Hell is Us to nowa gra studia Rogue Factor, kanadyjskiego dewelopera, który ma na koncie dwie taktyczne produkcje osadzone w uniwersum Warhammer 40,000Mordheim: City of the Damned i Necromunda: Underhive Wars. Nowe dzieło jest najambitniejszym projektem w dorobku studia i tytułem, który wyróżnia się na tle współczesnych gier. To produkcja, w której można poczuć się autentycznie zagubionym, mimo że świat otaczają niewidzialne ściany.

Miejscem akcji jest Hadea, fikcyjny kraj zmagający się z licznymi problemami – brutalną wojną domową oraz pojawieniem się tajemniczych, niebezpiecznych istot zwanych Hollow Walkers. W centrum fabuły znajduje się Remi, który powraca do Hadei po latach nieobecności i próbuje odnaleźć się w nieprzyjaznym świecie, odkrywając zarówno tajemnice własnego pochodzenia, jak i sekrety rozdartej konfliktami krainy.

Hell is Us

arrow-left
Hell is Us
fot. Nacon
arrow-right

Już od pierwszych minut uwagę przykuwa wyjątkowa atmosfera. Klimat jest ciężki i ponury, co idealnie współgra z przedstawionymi realiami. Natkniemy się na okopy, ruiny, porzucony sprzęt wojskowy, rannych żołnierzy i ludzi, którzy mimo chaosu wokół starają się prowadzić względnie normalne życie. Atmosferę świetnie podkreśla subtelna, nastrojowa ścieżka dźwiękowa autorstwa Stéphane’a Primeau. Doskonale buduje ona klimat w połączeniu z niepokojącymi projektami Hollow Walkerów i pustymi lokacjami. Choć nie jest to horror, momentami można odnieść takie wrażenie – zwłaszcza podczas eksploracji ciemnego lasu lub mrocznych podziemi.

Po omacku

Współcześni gracze często narzekają na pomoce w postaci dokładnych map, nawigacji prowadzącej jak po sznurku czy charakterystycznej żółtej farby oznaczającej miejsca, z którymi możemy wejść w interakcję. Twórcy Hell is Us zapewniali, że takich rozwiązań nie znajdziemy. I rzeczywiście – w finalnej wersji gry nie ma żadnych konkretnych podpowiedzi, nawet opcjonalnych. Zamiast tego oferują poczucie przygody i satysfakcję z samodzielnego odkrywania sekretów tego świata.

Na początku można podchodzić do tego z rezerwą, bo granica między intrygowaniem a irytowaniem gracza jest cienka. Rogue Factor zwykle jej nie przekracza. Wszystko wydaje się przemyślane – czuć, że od początku rozgrywka była pod tym kątem projektowana. Uważna obserwacja otoczenia, czytanie notek i wsłuchiwanie się w dialogi pozwala zdobyć informacje niezbędne do kontynuowania fabuły i określenia, dokąd powinniśmy się udać. Przykład? Już w pierwszej lokacji napotkany mężczyzna podpowiada, jak przejść przez las, wspominając o dzwonkach zawieszonych na drzewach. Gdy będziemy podążać za ich dźwiękiem, bez problemu trafimy do celu. Takich subtelnych wskazówek jest więcej, a oprócz tego mamy też bardzo ogólnie zarysowane cele. 

Równie enigmatyczne są zadania poboczne (zwane Dobrymi Uczynkami) i zagadki, których jest w tej grze naprawdę wiele. Niektóre są proste i wymagają znalezienia i użycia odpowiedniego klucza, nad innymi trzeba zaś zastanowić się zdecydowanie dłużej. Warto zaopatrzyć się w notes i mieć go zawsze pod ręką. Łamigłówki, nawet te bardziej wymagające, są jednak logiczne i sensowne, nie ma tutaj absurdów rodem z przygodówek point and click sprzed kilkunastu lat, które wymagały abstrakcyjnego myślenia i łączenia ze sobą kompletnie losowych przedmiotów.

Dronem i mieczem

Eksploracja i logiczne zagadki to tylko jeden z filarów gameplayu. Drugim jest walka. Przedpremierowe materiały sugerowały, że będzie to kolejny soulslike, a pierwsze starcia faktycznie sprawiają takie wrażenie. Remi może wykonywać szybkie i silne ataki, uniki, parowania i bloki, a każda z tych akcji zużywa nieco wytrzymałości. Jest też mechanika przypominająca Ki Pulse z serii NiOh, bo po wykonaniu kombinacji ciosów i naciśnięciu R1 w odpowiednim momencie możemy odnowić część zdrowia, co znacznie ułatwia utrzymywanie się przy życiu. Do tego dochodzą też różne bronie, wzmacniające glify oraz wspomagający gracza dron, którego możemy wykorzystać na przykład do odwrócenia uwagi przeciwnika i zapewnienia chwili wytchnienia. 

Z czasem widać jednak różnicę między Hell is Us a klasycznymi soulslike’ami – brak głębi, rozbudowanego systemu rozwoju postaci i pola do eksperymentowania. Remi nie zdobywa kolejnych poziomów doświadczenia, nie zwiększa statystyk i nie ma drzewka talentów. Zamiast tego rozwijamy wyłącznie bronie. Same walki szybko stają się powtarzalne, a przez to monotonne. Niewielka różnorodność przeciwników nie pomaga. Niektóre potyczki są chaotyczne, bo kamera potrafi oszaleć przy szybszych ruchach. 

nullfot. Nacon

Cieszy natomiast, że deweloperzy nie zmuszają graczy do męczenia się z każdym napotkanym wrogiem. Dla tych, którzy wolą skupić się na fabule lub po prostu cieszyć się przygodą, przewidziano nie tylko trzy klasyczne poziomy trudności (łatwy, normalny i wysoki), ale też dodatkowe ustawienia. Te pozwalają niezależnie regulować życie przeciwników i zadawane przez nich obrażenia. Możemy również włączyć lub wyłączyć karę za śmierć. Jeśli się na to zdecydujemy, po zgonie utracimy część zasobów.

Grając na podstawowym modelu PS5 w trybie wydajności, nie miałem powodów do narzekań – zabawa była płynna nawet w bardziej intensywnych momentach. Jakość oprawy graficznej jest solidna. Gdzieniegdzie widać nieco sztywne animacje czy mimikę, ale nie przeszkadza to w odbiorze gry. Gorsze wrażenie wywarł na mnie interfejs, który jest mało przyjazny. Nawigacja bywa żmudna, a znalezienie istotnych informacji często wymaga cierpliwości (dlatego  ponownie sugeruję trzymanie przy sobie notatnika i spisywanie rzeczy, które wydają się ciekawe). Czasami irytowały też sztuczne ograniczenia, przypominające gry sprzed 15–20 lat. Choć Remi bez problemu walczy z kilkoma wrogami jednocześnie i może wykonać kilkanaście przewrotów z rzędu, niewielki płot czy powalone drzewo stanowi dla niego barierę nie do pokonania. Rozumiem, że lokacje musiały zostać zaprojektowane w formie swoistych labiryntów, ale można było to zrobić w sposób mniej rzucający się w oczy.

Powiew świeżości i... wolności

Hell is Us okazało się dla mnie dużym zaskoczeniem. Atmosfera, która wyłaniała się już z pierwszych zwiastunów, przyciągnęła mnie do gry, a satysfakcja z eksploracji świata, samodzielnego poszukiwania wskazówek i poszlak była na tyle duża, że zatrzymała mnie przy ekranie. Rogue Factor umiejętnie połączyło elementy i mechaniki z różnych gatunków, w tym między innymi akcji, horroru, przygodówek, a nawet soulslike’ów. I prawie wszystko – poza nielicznymi wyjątkami – dobrze ze sobą współgra i składa się na udane doświadczenie. 

Hell is Us
Tagi:  recenzja 
recenzja gry hell is us
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Legalna Blondynka
-

Zdobywczyni Oscara z otwartymi ramionami wita AI: „To będzie przyszłość kręcenia filmów”

2 The Smashing Machine
-

Ekspert od charakteryzacji opowiada o przemianie The Rocka. Co było największym wyzwaniem?

3 One-Punch Man - 3. sezon
-

Nowy teaser anime One-Punch Man. Jest data premiery 3. sezonu!

4 12. Batman (2022)
-

Skrytykowano jego casting w Batmanie. „To po prostu chole***e rasistowskie i głupie”

5 wielki marsz 2025
-

Wielki marsz - recenzje krytyków. To jedna z najlepszych adaptacji twórczości Stephena Kinga

6 28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia
-

28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV