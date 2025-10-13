Reklama
Kobiety, które wstydzą się za bardzo - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 8 września 2025

Wstyd, pojęcie teoretycznie znane i rozumiane, ale czy na pewno? Czy kiedyś zastanawiałaś się nad jego genezą lub źródłem? Czy wiesz, dlaczego go odczuwasz? Kobiety, które wstydzą się za bardzo to książka, która może pomóc odpowiedzieć Ci na te lub inne pytania.
Ocena recenzenta:
10/10
Karolina Witkowska
Karolina Witkowska
Tagi:  non-fiction 
recenzja Rebis beata biały
Kobiety, które wstydzą się za bardzo Rebis
Beata Biały – dziennikarka, psycholożka i tłumaczka – jest autorką książek Kobiece gadanie i Osiecka. Tego o mnie nie wiecie. W nowej pozycji Kobiety, które wstydzą się za bardzo podjęła się trudu opisania wstydu, który często jest tematem tabu i wywołuje skrępowanie w towarzystwie znajomych, przyjaciół i rodziny.

Czy powinniśmy wstydzić się rozmawiać o tym, co nas zawstydza? Czy wstyd musimy przeżywać w samotności? Czy może on nam w czymś pomóc i czy w ogóle jest do czegoś potrzebny? Czy mężczyźni też go odczuwają – a jeśli tak, czy tak samo jak my, kobiety? Jakie są różnice? Z czego one wynikają?

Takie pytania zapewne krążyły w głowach licznych kobiet, które zastanawiały się, czy wszystko jest z nimi w porządku. Beata Biały zabiera nas w ten świat – skrępowania, zamknięcia się w sobie, ogromnej samotności. W świat, który niekiedy sprawia ogromny ból i nas paraliżuje, ale daje nam także szansę na refleksję. Refleksję nad tym, czy powinnyśmy się wstydzić, czy jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić same. A może warto byłoby zasięgnąć pomocy? Na ten temat rozmawia ze znanymi osobami. Przeprowadza wywiady, w których rozmówcy opisują krępujące wydarzenia w ich życiu i to, jak one na nie wpłynęły. Przytacza również historie zwykłych kobiet, które musiały się z tym zmierzyć. Możemy zapoznać się także z opiniami psychologów na temat wstydu. Dowiadujemy się, co o nim sądzą i czy warto się z nim uporać, a także jaką rolę – lub jej brak – odgrywa rodzina w jego kształtowaniu. Książka odpowiada też na pytanie, czy rodzimy się z poczuciem wstydu. A może jednak musi się on w nas wykształcić? Jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób?

Kobiety, które wstydzą się za bardzoŹródło: Rebis

Autorka daje nam pole do refleksji nad wstydem. Wskazuje również różnice pomiędzy nim a poczuciem winy. Beata Biały wprowadza bardzo ciekawy wątek wstydu i kultury – ukazuje, jak nasze miejsce urodzenia może na nas wpłynąć. W bardzo prosty, anegdotyczny sposób przedstawia to, co się dzieje w naszych mózgach. Według mnie bardzo przydatne są końcowe rozdziały z testami, które mogą pomóc nam uświadomić sobie, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje wstyd i czy jest on dla nas destrukcyjny. Jest jeszcze jedna ważna rzecz – proste porady, które mogą pomóc nam się z tym problemem uporać, przykłady zdarzeń (m.in. zapomniane imię, wysłanie SMS-a do nie tej osoby) oraz sposoby na to, jak możemy obrócić krępującą sytuację w coś pozytywnego.

Książka jest interesującym rozważaniem na temat dużej części naszego życia. Pokazuje, że choć pewne rzeczy są wynikiem ewolucji i mogą być przydatne, to w nadmiarze stają się destrukcyjne. Myślę, że każda kobieta – jako że książka jest skierowana głównie do nich – może w niej znaleźć coś dla siebie. Rozmyślając nad tym, co przeczytałam, przypomniałam sobie dwie sytuacje, które – mimo że wydarzyły się dawno – wpłynęły na moje późniejsze decyzje, a także na ścieżkę zawodową, którą podjęłam. Co by się stało, gdyby ktoś nie wypowiedział tych słów i mnie nie zawstydził? Czy byłabym teraz kimś innym? Mam nadzieję, że również Was ta książka zachęci do refleksji, do zmierzenia się – jak to autorka ujęła – "z cieniem". Oby udało Wam się znaleźć własną drogę do porozumienia ze wstydem.

Kobiety, które wstydzą się za bardzo
