Lumines Arise - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 11 listopada 2025

Tetsuya Mizuguchi znów to zrobił. Lumines Arise udowadnia to prawdziwa perełka i jedna z najbardziej wciągających gier tego roku.
Ocena recenzenta:
9/10
Data premiery w Polsce:
11 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 11 listopada 2025
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  lumines arise 
recenzja recenzja gry
Lumines Arise fot. Enhance
Lumines to seria gier logicznych mająca wiele wspólnego z kultowym Tetrisem. Również tutaj gracze kontrolują spadające z góry bloki i starają się łączyć je w kombinacje, które prowadzą do czyszczenia planszy. Cykl od samego początku wyróżniał się jednak efektownymi tłami i muzyką – każdy poziom miał własną ścieżkę dźwiękową, a jej tempo wpływa bezpośrednio na rozgrywkę. Nic więc dziwnego, że najnowsza odsłona, Lumines Arise, poszła śladem kapitalnego Tetris Effect, stawiając w jeszcze większym stopniu właśnie na audiowizualne doznania graczy.

Podstawy zabawy pozostały w Lumines Arise niezmienione. Wciąż łączymy ze sobą dwukolorowe bloki w taki sposób, by tworzyły kombinacje o wymiarach co najmniej 2x2, a poruszający się w rytm muzyki pasek stopniowo usuwa połączone klocki, zapewniając punkty i zwalniając miejsce na planszy. Tym razem pojawiła się jednak nowa mechanika – Burst – wyraźnie inspirowana Zone z Tetris Effect. Po napełnieniu specjalnego wskaźnika możemy zatrzymać czas i przez chwilę budować jeden duży, jednokolorowy blok, a niepotrzebne nam kolory wysyłać w górę. To nie tylko szansa na zdobycie pokaźnej liczby punktów, ale też sposób na ratunek w sytuacjach kryzysowych, gdy klocki niebezpiecznie zbliżają się do górnej krawędzi ekranu.

Lumines Arise

arrow-left
Lumines Arise
fot. Enhance
arrow-right

Główny tryb, Journey, to – zgodnie z nazwą – prawdziwa podróż przez kilkanaście zróżnicowanych etapów. Każdy z nich oferuje unikalne wrażenia audiowizualne. Raz układamy klocki przypominające warzywa w rytm nastrojowych melodii, a innym razem gramy przy akompaniamencie dudniącej elektroniki i ze spoglądającymi na nas kameleonami. Zabawa wciągnęła mnie do tego stopnia, że ukończyłem całe Journey za jednym podejściem, ani razu nie odrywając się od ekranu. Zaraz po tym uruchomiłem grę ponownie – tym razem w trybie Survival, w którym kolejne etapy rozgrywane są bez punktów kontrolnych, jeden po drugim.

Już Journey i Survival potrafią zapewnić kilka godzin świetnej zabawy, ale to dopiero początek. Studio Enhance zadbało również o rozgrywki sieciowe – zarówno rankingowe, jak i bardziej „casualowe” – oraz o szereg dodatkowych etapów, które w ciekawy sposób modyfikują klasyczną formułę. Czasem trafimy na łamigłówki wymagające nietypowego podejścia, a innym razem na poziomy, w których klocki zmieniają kształt lub rozmiar wraz z upływem czasu, wymuszając błyskawiczne dostosowanie strategii. Nowicjuszy ucieszy obecność rozbudowanego samouczka, który w przystępny sposób tłumaczy najważniejsze mechaniki.

Choć jestem wielkim fanem zarówno klasycznych odsłon zarówno Tetrisa, jak i Lumines, prawdopodobnie Lumines Arise nie zrobiłoby na mnie aż tak dużego wrażenia, gdyby nie to, jak doskonale wygląda i brzmi. Twórcy przygotowali prawdziwą ucztę dla oczu i uszu – pełną żywych barw, efektów świetlnych i elementów, które zdają się wyskakiwać z ekranu (gracze korzystający z PS VR2 mogą liczyć na jeszcze większą immersję). Całość dopełnia intensywna ścieżka dźwiękowa, zdominowana przez pulsującą elektronikę, przy której trudno usiedzieć w miejscu. Nie jednak zabrakło też spokojniejszych, bardziej nastrojowych kompozycji, które doskonale równoważą całość. Ta różnorodność to jedna z największych zalet gry – sprawia, że trudno się przy niej nudzić.

Lumines Arise to produkcja oferująca prostą, ale niesamowicie wciągającą rozgrywkę, wzbogaconą o kapitalną oprawę audiowizualną. To wyjątkowo spójny tytuł, w którym wszystkie elementy współgrają ze sobą idealnie, tworząc prawdziwie uzależniające doświadczenie. Spędziłem z nim kilkanaście godzin i już wiem, że na pewno będę regularnie do niego wracał. Kto wie – może nawet pokuszę się o zdobycie kompletu trofeów.

Lumines Arise
Tagi:  lumines arise 
recenzja recenzja gry
