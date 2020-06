Nasz czas – recenzja filmu

materiały prasowe

W obrazie Nasz czas Reygadas decyduje się na trzygodzinną eksplorację związku, w głównych rolach obsadzając siebie, swoją żonę i dzieci, wykorzystując przy okazji własny dom jako element scenografii. Film opowiada o małżeństwie, które decyduje się żyć w otwartym związku, co stopniowo coraz bardziej je degeneruje. Juan to poeta, który wraz z żoną Esther prowadzi ranczo i hodowlę byków. Esther romansuje z pewnym Amerykaninem, a Juan szaleje z zazdrości i zamierza zrobić wszystko, by utrzymać małżeństwo w ryzach.

Powyższe streszczenie jest jednym wielkim powierzchownym niedopowiedzeniem - ciężko jest o Naszym czasie opowiedzieć, odnosząc się wyłącznie do fabularnego rysu. To niezwykłe, jak mimo rozległego czasu trwania film wciąga; reżyser porzuca metafizykę i serwuje prostą, linearną narrację. Najprostsze czynności dokumentuje w sposób zmysłowy, osobisty i hipnotyzujący, jak gdyby zdradzał nam właśnie wielki sekret i kamerą rejestrował fascynujące i nieznane nam rytuały obcych i zagrożonych gatunków. Poetyckie ujęcia rozciągnięte są do granic cierpliwości, tej jednak ostatecznie nie brakuje. Surowa emocjonalna presja, starannie budowane seksualne napięcie - Reygadas czyni z kina plac zabaw do wyrażania najbardziej destrukcyjnych impulsów ludzkiego serca.

materiały prasowe

Nasz czas to kameralny, nieraz wywołujący dyskomfort film o ludzkiej próżności, delikatności męskiego ego. Jest żywiołowy i na swój sposób niezwykle delikatny. Reygads, wcielając się w rogacza, potęguje intymny charakter emocjonalnego zagubienia swojej postaci.

Ostatecznie Nuestro tiempo, jak brzmi oryginalny tytuł, nie jest niczym odkrywczym. Nie jest świeżą rozprawą o związkach, nie zajmuje żadnego kontrowersyjnego stanowiska, skupia się raczej na zmysłach, do bólu ludzkim zagubieniu, niezręcznych próbach. Nie brakuje w nim pewnego snobizmu i zadufania, nie da się jednak nie docenić kunsztu, z jakim snuta jest ta szczera, swobodna i obnażająca niedoskonałość męskości i kobiecości opowieść, unikająca jednocześnie pretensjonalnej symboliki i niepotrzebnych metafor. Chylę czoła przed reżyserską przenikliwością.