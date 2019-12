Rita - recenzja komiksu

Komiks, którego autorami są rysownik Wojciech Stefaniec i scenarzysta Daniel Odija, już przy pierwszym kontakcie budzi efekt estetycznego uznania. To porządna cegła dużych rozmiarów z przemyślaną formą artystyczną, która daje znać o sobie, a wręcz uderza w czytelnika obrazem prosto z okładki. Widzimy kłębiące się kształty przedstawiające mózg, między którego półkule spada ludzka postać - ten widok niesie ze sobą siłę nieodkrytej jeszcze metafory. W równym stopniu intryguje tylna okładka, na której ponownie ze zlewających się kształtów niespodziewanie wyłania się motyw znany z mitologii rzymskiej. Chcąc nie chcąc czujemy, że będziemy mieć do czynienia z ambitną, artystyczną wizją. I taką dostajemy.

Rita to kontynuacja historii Stolp sprzed dwóch lat, która w futurystycznym sztafażu opowiadała o tajemniczej metropolii pod znaczącą nazwą Bardo. Główny bohater obu komiksów to właśnie Stolp, z którym przeżywamy bardzo niezwykłe, chciałoby się powiedzieć - psychodeliczne przygody w dziwacznej wędrówce przez Bardo. To miejsce, w którym przestały rodzić się dzieci, eksperymentuje się na tych które pozostały, władzę sprawuje bezlitosny Naczelnik, a społeczeństwo jest farmakologicznie kontrolowane - słowem, przedsionek futurystycznego piekła. Zaś sam Stolp posiada pewną umiejętność, dzięki której staje się bardzo istotnym bohaterem, ale też ciążącą przeszłość, której demony wyniszczają go psychicznie.

Rita - okładka

Do tej przeszłości odnosi się tytuł drugiego tomu. Rita to dawna miłość Stolpa, która zniknęła ponad sześć lat temu, a ten nie ustaje w jej poszukiwaniach. Tytuł sugeruje więc, że tym razem będziemy skupieni na tym właśnie wątku, choć autorzy w dosyć kontrowersyjny sposób zaspokajają nasze fabularne oczekiwania. I to w mechanizmie zaspokajania czytelniczych potrzeb kryje się klucz do odczytu Stolpa i Rity.

O autorach napisałem wcześniej jako o rysowniku i scenarzyście. To za mało powiedziane, ponieważ w rzeczywistości mamy do czynienia z malarzem i pisarzem, którymi w Ricie obaj twórcy są pełną gębą. "Rita" i wcześniej Stolp to ich piaskownica, w której bawią się wyłącznie na swoich zasadach, mieszając gatunki i motywy, idąc w kierunku, którego wielu czytelników nie będzie w stanie zaakceptować. Z opisów powyżej wyłaniała się klarowna fabuła, choć w rzeczywistości wcale klarowna nie jest, ginie bowiem w abstrakcjach Stefańca i zapewne w świadomie przerośniętym artystycznie stylu Odii. Takie połączenie futurystycznej wizji z pisarską formułą, którą czytelnicy mogą odebrać jako formalnie pretensjonalną czyni lekturę Rity niełatwym doświadczeniem. Komiks można zatem uznać za eksperyment poszukujący dla z reguły stereotypowych, fantastycznych historii nowych środków wyrazu, za pomocą których można powiedzieć coś nowego tak o samym gatunku, jak i o przedstawianych bohaterach. I choć to jak wspomniałem niełatwe czytelnicze doświadczenie, to jednak po lekturze zostaje w nas na dłużej wraz z wieloma, można bez przesady rzec, znakomitymi i klimatycznymi planszami Wojciecha Stefańca. Ale czy z czymś więcej? Bo koniec końców to właśnie obrazy mówią i znaczą tu więcej niż słowa - to chyba najlepsze podsumowanie tego wymagającego komiksu.