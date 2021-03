Trzeci Testament - recenzja komiksu

Trzeci Testament to wciągający i trzymający w napięciu komiks historyczny z dużą dawką czystej akcji, przygody oraz wątków charakterystycznych dla literatury fantastycznej. Złożona z czterech zwartych rozdziałów frankofońska miniseria jest udanym debiutem artystycznym dwóch niespełnionych bankierów, scenarzysty Xaviera Dorisona oraz rysownika Alexa Alice. Mamy tu do czynienia z błyskotliwym, wielokrotnie nagradzanym tytułem, który stał się swoistą drabiną do późniejszej sławy wspomnianych artystów. Poszukiwania trzeciej części Pisma Świętego czas zacząć.