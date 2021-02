Wampiry: Dziedzictwo: sezon 3, odcinek 1 i 2 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wampiry: Dziedzictwo kontynuują wydarzenia z ostatniego odcinka poprzedniej serii, więc kwestia Landona i Hope jest niewiadomą, a nekromanta dalej knuje swoje plany. Na szczęście twórcy nie przeciągają tematów i szybko dają odpowiedzi na rodzące się pytania.... do tego w swoim czasem dziwnym stylu. Pierwsze minuty to przecież absurdalne wałkowanie kompleksu mesjasza – bohaterowie uwielbiają sytuacje, w których mogą poświęcić się dla dobra ogółu. A jako widzowie nauczeni doświadczeniem i tak doskonale wiemy, w którym kierunku to się rozwinie, bo scenarzyści tego uniwersum wałkują te schematy już trzeci serial. Plus za kuriozalne powiązanie obudzenia Hope z baśnią o Śpiącej Królewnie. Tego typu wręcz zabawne zabiegi mogą mieć miejsce tylko w takim serialu.

W tym wszystkim nadal sprawdza się nekromanta jako dość specyficzny i przerysowany czarny charakter. Akcent, dziwaczność oraz nawet specyfika budowy dialogów kształtują dość interesującą postać. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że w tej kreacji czuć inspirację kapitanem Sparrowem. Przez to też nekromanta jest przynajmniej "jakiś" – nawet jak w tych dwóch odcinkach czasem bliżej mu do komicznego złoczyńcy z kreskówek. Dobrze to widać, jak swojej protegowanej przedstawia swój "misterny" plan, który nakreśla sytuację na ten sezon. Wiemy więc, w jakim kierunku ma to pójść. Na razie brzmi to banalnie przez to, że trudno tę postać traktować serio. Nie jestem pewien, czy na pewno on tutaj będzie czarnym charakterem.

Wampiry: Dziedzictwo - 3 sezon

Sprawa odcinka nawiązuje bezpośrednio do legend arturiańskich. Mamy więc panią jeziora oraz zielonego rycerza chcącego odebrać Excalibur. Trzeba przyznać, że gdy twórcy czerpią z takich źródeł, robią to kreatywnie i nawet dopasowanie do konwencji tego nie psuje. Potrafią zaciekawić, stworzyć porządną rozrywkę, a także wykorzystać do istotnego rozwoju postaci. Z jednej strony mamy kłopoty Josie, której wielu nienawidzi przez wydarzenia z poprzedniego sezonu, z drugiej kwestię Rafa będącego potomkiem króla Artura. Proste, ale trafia w odpowiednie akcenty.

Jak pierwszy odcinek dobrze przypomina o zaletach serialu Wampiry: Dziedzictwo, tak drugi podkreśla wszystkie jego wady. Jest to totalna sztampa oparta na schematach z poprzednich seriali uniwersum. Dostajemy festiwal ckliwości związanej z prawdopodobną śmiercią Rafa. Łzom nie ma końca, pożegnania poganiają pożegnania, ale i tak ostatecznie Hope ratuje sytuację, choć połowicznie. Problem tego jest taki, że nauczeni doświadczeniem poprzedników, wiemy, że to wszystko jest sztuczne i nie ma sensu. Raf nie zginie, bo twórcom brakuje odwagi, by klarownie podkreślić zagrożenie. Siłą rzeczy więc drugi odcinek to zapychacz mający na chwilę wyciąć Rafa z grona bohaterów.

Wampiry: Dziedzictwo mają swój urok, ale jak pokazuje drugi odcinek, czasem idzie to naprawdę w nieciekawą stronę, bo zamiast raczyć widzów kreatywnością (a do tej pory twórcom to dobrze wychodził), odgrzewają przestarzałe schematy. Rozrywka to jednak nadal przyzwoita dla fanów gatunku młodzieżówek.