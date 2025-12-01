placeholder
Reklama
placeholder

Wygoda - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 5 listopada 2025

Wygoda to złożona z krótkich obrazów, scenek i rodzinnych anegdot osobista opowieść o szukaniu podlaskiej tożsamości.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
5 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 5 listopada 2025
Reklama
placeholder
Adam Skalski
Adam Skalski
Tagi:  literatura współczesna 
Wygoda recenzja artrage
Wygoda ArtRage
Reklama

Już od kilku, a może nawet kilkunastu lat, żyjemy w złotym czasie opowieści o osobistych doświadczeniach związanych z małymi ojczyznami. W zrozumiały sposób w przypadku tekstów powstających współcześnie często chodzi głównie o kwestie dotyczące tożsamości gubionych w poprzednich pokoleniach i odnajdywanych na nowo, widzianych teraz z zupełnie innej perspektywy. Dwutygodnik przygotował niedawno numer Po naszemu, dotyczący regionalnych kwestii językowych, Joanna Wilengowska dostała rok temu Nagrodę Literacką Gdynia za błyskotliwego Króla Warmii i Saturna. Wygoda – niewielka powieść, czy raczej zbiór krótkich scenek, anegdot i refleksji Natalki Suszczyńskiej – wpisuje się w ten nurt, jednocześnie spoglądając na sprawę „bycia z pogranicza” świeżo i oryginalnie.

Dla tonu opowieści symboliczne znaczenie ma jeden z pierwszych rozdziałów. Jak wymyślić sobie rodzinę, opisuje z humorem odrabianie szkolnej pracy domowej polegającej na odtworzeniu (czy też, jak się okazuje, wykreowaniu) własnego drzewa genealogicznego. Narratorka zna fragmenty rodzinnej podlaskiej historii, a resztę postanawia twórczo uzupełnić. Zdaje sobie sprawę, że powinno być w niej miejsce dla prawosławnych i katolików, że dzieci niegdyś miewano więcej, że pewne imiona nie wzbudzą kontrowersji, a inne byłyby zupełnie nie na miejscu. Układaniem fragmentów, niepasujących do siebie puzzli (niewygładzonych, bo po prostu żywych), zajmuje się cała książka. Proste scenariusze plączą się, trafiają w ślepe zaułki. Szukanie własnych korzeni brzmi właściwie, dumnie i na czasie, ale już praktyka nauki białoruskiego (szybko zastąpionego rosyjskim) okazuje się prozaicznie męcząca. Prawosławna tożsamość dziadka wskakuje płynnie na miejsce wcześniejszej identyfikacji partyjnej, a marzenie o powrocie do pięknego języka przodków wiąże się z dziadkową pogardą do faktycznie używanej przez miejscowych „chachłackiej” gwary.

WygodaŹródło: ArtRage

Tytułowa Wygoda to jedno z najstarszych białostockich osiedli. Jedną z zalet książki Suszczyńskiej jest pokazanie prawdziwszej, bardziej wielobarwnej twarzy miasta (jednego z moich ulubionych w Polsce), kojarzonego często z Białą siłą. Czarną pamięcią Marcina Kąckiego. Oczywiście w tle rodzinnych opowieści pojawiają się budzące lęk, grasujące po okolicy po wojnie bandy, ale czytamy też o zupełnie innym bandzie: ZERO-85. Z podszytą sentymentem ironią wspominamy nawet złote lata polskiego sidingu (co rzecz jasna przywodzi na myśl Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej). W odróżnieniu od przywołanej wcześniej Wilengowskiej Suszczyńska nie opowiada się jednoznacznie po stronie odzyskanej, czy raczej odzyskiwanej tożsamości. Wydaje się uczciwie przyznawać do pewnej bezradności wobec związanych z nią wyborów, uciekając pod koniec Wygody w kierunku literackiej fantazji. I dobrze. O drzewach genealogicznych warto pisać, nawet jeśli – a może zwłaszcza jeśli – część z nich to tylko kreacja naszych zbiorowych wyobraźni.

Wygoda
Tagi:  literatura współczesna 
Wygoda recenzja artrage
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spryciarz
-

2. sezon Spryciarza z datą premiery na Disney+. Zobaczcie zdjęcia

2 Odyseja - Anne Hathaway jako Penelopa, żona Odyseusza oraz Mia Goth jako jej służka Melantho
-

Jak tajny był casting do Odysei Nolana? Aktorka opowiada o wrażeniach

3 Otwarcie salonu Baseus w Wola Park
-

Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

4 MaXXXine - kontynuacja trylogii slasherów studia A24. Mia Goth powraca w głównej roli.
-

Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

5 Zabawa w pochowanego
-

Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

6 O krok za daleko
-

Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV