Wyprawa na Marsa - recenzja filmu

Wyprawa na Marsa to próba stworzenia komedii romantycznej, która miała ambicje pokazać miłość w zupełnie innej odsłonie. Bohaterowie zakochują się w sobie podczas lotu statkiem kosmicznym na Marsa. Musicie przyznać, że już samo miejsce i okoliczności rodzącego się uczucia nadają tej opowieści oryginalny charakter. Wyprawa na Marsa ma nutkę świeżości, której ten gatunek potrzebuje. I nie ma tu większego znaczenia fakt, że to wciąż komedia romantyczna, której finał jest dla nas od początku jasny.

Jednocześnie jednak film pozostawia wrażenie niewykorzystanego potencjału. Miejsce akcji może i dodaje do historii trochę świeżości, ale wydarzenia są okrutnie sztampowe. Odtwarzają wszelkie schematy gatunku bez kreatywnego pomysłu, który wynikałby z konwencji tytułowej wyprawy na Marsa. Dostrzegam tu zmarnowaną szansę na to, by ten film był czymś lepszym, ciekawszym i - nawet przez pryzmat osadzenia w kliszach gatunku - niekoniecznie tak przewidywalnym. To ostatnie nie jest oczywiście jakimś szczególnym zarzutem, biorąc pod uwagę zasady gatunku. Pójście na łatwiznę - po prostej linii do finału - to problem wielu komedii romantycznych. A tutaj była możliwość, by wyciągnąć z tego o wiele więcej zarówno pod kątem fabularnym, jak i emocjonalnym.

Na pochwałę zasługują aktorzy - Cole Sprouse i Lana Condor w rolach głównych, bo mają w sobie to wszystko, co potrzeba w dobrej komedii romantycznej. Jest chemia, urok, nieuchwytny czar przyciągający do ekranu i odpowiednie emocje. To dzięki nim Wyprawę na Marsa ogląda się znakomicie. Sprawiają, że ta historia ma znaczenie i staje się przyjemnością pomimo oczywistości wynikających z gatunku. Co więcej, reprezentują interesujące osobowości. Postać Lany jest bogata i szalenie inteligentna, a bohater Cole'a biedny, głupi, ale ładny. To też buduje inną dynamikę, bo przez pryzmat tych pozornie prostych cech udaje się pokazać postacie nieidealne, a także podkreślić ich wady, które wchodzą głębiej niż w innych komediach romantycznych. Dlatego łatwo uwierzyć w bohaterów i emocjonować się ich perypetiami.

Wyprawa na Marsa to po prostu przyjemna, zabawna i nawet niegłupia komedia romantyczna, która przez zbyt mocne trzymanie się ram gatunku zmarnowała potencjał na bycie czymś naprawdę wyjątkowym. Rozrywka jest jednak warta swego czasu.